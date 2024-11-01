Rosa Belmonte, tras la polémica por su comentario machista a Sarah Santaolalla: "Si es para hacer aspavientos no me disculpo"

"Pido disculpas si he metido en un lío a alguien, pero no me creo de verdad que alguien se pueda sentir ofendido por eso. Si alguien se puede sentir ofendido por eso, yo le pido disculpas, pero a mí me parece que es mucho más de hacer aspavientos, ¿no?"...
Insultar deliberadamente a alguien, enunciar unas disculpas que ni siquiera citan a la persona a la que iba dirigida la ofensa, y aprovechar luego para, señalar de odio, a dicha persona... es de ser, muy mala persona.
Si Rosa pretende victimizarse... le recomiendo que vaya a gaza 3 meses, a uno de sus resorts de lujo, con un burka, para integrarse... y nos cuente desde allí, qué dura es su vida, a ver si así convence.
S. S. Se sienta mencionada y ofendída
Por lo menos mirate el vídeo del momento del insulto.
Porque mandan webos, pretender ir por la vida, intoxicado por beber zotal, en lugar de leche.
Practicas a menudo? Porque la verdad, lo haces fatal.
Es conocida en un programa de radio por su frase: "Eso ya se sabía..."
Esta mujer está demostrando como nadie las incoherencias de la sociedad actual.
Señores admin , que conste que no le he nombrado,, si se da por aludido , es porque quien se pica quien ajos come
Si yo ahora digo "hay un meneante que dice que:
"Lo más gracioso de todo es que ella nunca nombró a Santaolalla. Yo de ella me sentiría muy jodida si alguien dice "la que es mitad tonta, mitad tetas" y mis seguidores se enfadan porque se han metido conmigo"
Y entonces viene otro y me dice que el meneante que haya dicho eso es un *** tú te darías por aludido?
Pues eso es lo que pasó!
Lo pongo aún más… » ver todo el comentario
Sí, estaban hablando de ella
cualquier otra consideración es un intento hipócrita y torticero de enmierdar, y no creo que tu quieras que eso pase, no? mírate el video y luego comentas
sois supergraciosos
¡¡Qué mandíbula de cristal!!!
Tu sigue insultando
Enchufada.
¿Os acordais cuando la izquierda era meritocratica? Y no enchufista?