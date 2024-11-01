edición general
4 meneos
64 clics
Rosa Belmonte, tras la polémica por su comentario machista a Sarah Santaolalla: "Si es para hacer aspavientos no me disculpo"

Rosa Belmonte, tras la polémica por su comentario machista a Sarah Santaolalla: "Si es para hacer aspavientos no me disculpo"

"Pido disculpas si he metido en un lío a alguien, pero no me creo de verdad que alguien se pueda sentir ofendido por eso. Si alguien se puede sentir ofendido por eso, yo le pido disculpas, pero a mí me parece que es mucho más de hacer aspavientos, ¿no?"...

| etiquetas: television , santaolalla , rosa belmonte
3 1 1 K 37 cultura
24 comentarios
3 1 1 K 37 cultura
Comentarios destacados:      
ElJamoon #2 ElJamoon
Es decir, si hay que hacer como me disculpo, digo que me disculpo, pero no me disculpo. ¿O no lo he entendido?
8 K 91
Edheo #4 Edheo
#2 Lo has entendido perfectamente, y de paso, aprovecho para... si la ofendida, no acepta las falsas disculpas.... la pongo a caer de un burro, a ver si así... le cae un poco más de odio de las redes, por si no la amenazan ya lo suficiente.

Insultar deliberadamente a alguien, enunciar unas disculpas que ni siquiera citan a la persona a la que iba dirigida la ofensa, y aprovechar luego para, señalar de odio, a dicha persona... es de ser, muy mala persona.

Si Rosa pretende victimizarse... le recomiendo que vaya a gaza 3 meses, a uno de sus resorts de lujo, con un burka, para integrarse... y nos cuente desde allí, qué dura es su vida, a ver si así convence.
4 K 30
#9 Comorr
#5 #4 #2 lo mejor es que al decir medio Tonta media tetas.

S. S. Se sienta mencionada y ofendída
5 K -33
#10 Leon_Bocanegra
#9 se siente mencionada porque estaban hablando de un comentario que hizo ella.
Por lo menos mirate el vídeo del momento del insulto.
5 K 63
Edheo #11 Edheo
#9 Pues igual... no se como vas de tetas... pero tonto/a eres un rato la verdad
Porque mandan webos, pretender ir por la vida, intoxicado por beber zotal, en lugar de leche.

Practicas a menudo? Porque la verdad, lo haces fatal.
5 K 22
Tito_Keith #18 Tito_Keith
#11 Me ha parecido que ha llegado una nueva camada de fachatrolls ¿puede ser? como muy jóvenes y tontucios. No sé si es que los traen aquí a entrenar y luego los llevan a la prensa generalista a enmierdar
0 K 7
Edheo #19 Edheo
#18 Esa es la parte donde más me rio... cuando se autodenominan "prensa"!!!
0 K 7
pepel #5 pepel
#2 Las disculpas son para defender su trabajo.
1 K 23
#15 diablos_maiq
#2 satamente
0 K 10
ACEC #3 ACEC *
Espero no meter en un lio a meneame si yo a ella la llamo coño viejo con cerebro de ameba, que no es algo que pueda ofender ni a ella ni a ninguna otra mujer. O si llamo a su madre medio puta, medio meretriz. Me disculpo por adelantado, rezo un padre nuesstro y quedo libre de culpa.
2 K 31
#7 Albarkas
Una pánfila que hace el papel de estar de vuelta de todo y de que ninguna novedad es genuina a la que le ríen todas sus chorradas.
Es conocida en un programa de radio por su frase: "Eso ya se sabía..."
2 K 25
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... La colaboradora ha reconocido sentirse molesta por "haber metido a la gente" de El Hormiguero en esta controversia, aclarando que lo que dijo no lo pactó "con nadie". "Yo me disculpo, de verdad, si alguien se ha sentido ofendido. Si es solo para hacer aspavientos... pues no me disculpo", ha concluido Belmonte...
0 K 12
#6 sliana
Mmm, me disculpo si he puesto en apuros a la empresa que me paga. Sino, no. Pero no me desdigo de nada. Ok, no me esperaba menos de esta clase de gente, cualquier otro comportamiento sería progresista.
1 K 10
JuanCarVen #13 JuanCarVen
#6 Desde cuando tener educación y tratar con respeto se ha convertido en un valor no tradicional.
1 K 19
loborojo #21 loborojo
Los del hormiguero son los que llaman para presionar por las bromas sobre el enano pelirrojo y amenazan con destrozar carreras, ahora dicen que se puede hacer bromas de todo.
0 K 9
#24 Tecar
Hipocresía, soberbia, descaro y estupidez nivel Dios.
Esta mujer está demostrando como nadie las incoherencias de la sociedad actual.
0 K 7
Enero2025 #22 Enero2025
Ya ni de tetas se puede hablar. Al final será verdad que nos dan miedo.
0 K 7
#14 DatosOMientes
Lo más gracioso de todo es que ella nunca nombró a Santaolalla. Yo de ella me sentiría muy jodida si alguien dice "la que es mitad tonta, mitad tetas" y mis seguidores se enfadan porque se han metido conmigo.
5 K -7
#16 NoMeVeas
#14 "calla la boca chupapollas , aborto de una puta . Si tanto quieres chuppar pollas como tu madre, ven y chupa esta"

Señores admin , que conste que no le he nombrado,, si se da por aludido , es porque quien se pica quien ajos come :shit:
2 K 14
#23 DatosOMientes *
#16 ¿A quién de tu familia querías citar?
0 K 13
#17 Leon_Bocanegra *
#14 otro que no se ha visto el vídeo

Si yo ahora digo "hay un meneante que dice que:
"Lo más gracioso de todo es que ella nunca nombró a Santaolalla. Yo de ella me sentiría muy jodida si alguien dice "la que es mitad tonta, mitad tetas" y mis seguidores se enfadan porque se han metido conmigo"


Y entonces viene otro y me dice que el meneante que haya dicho eso es un *** tú te darías por aludido?


Pues eso es lo que pasó!



Lo pongo aún más…   » ver todo el comentario
2 K 20
Tito_Keith #20 Tito_Keith
#14 qué nombre tan apropiado para un comentario en el que se miente.
Sí, estaban hablando de ella
cualquier otra consideración es un intento hipócrita y torticero de enmierdar, y no creo que tu quieras que eso pase, no? mírate el video y luego comentas
sois supergraciosos
1 K 10
#8 Comorr
Pero esta es la que insulta solo por ideología y se ríe de todos los fachas.
¡¡Qué mandíbula de cristal!!!

Tu sigue insultando
Enchufada.

¿Os acordais cuando la izquierda era meritocratica? Y no enchufista?
5 K -14
pepel #12 pepel
#8 ¿Eres emisario de Rosa? Para llevar una semana has llegado bastante fuerte.
1 K 28

menéame