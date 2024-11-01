edición general
15 meneos
25 clics
Romper relaciones para sanar heridas

Romper relaciones para sanar heridas

La solidaridad con Palestina exige coherencia: romper relaciones con Israel no es un gesto simbólico, es un imperativo político, ético y legal.

| etiquetas: romper , relaciones , israel , imperativo , ético , político , ético , legal
10 5 1 K 99 opinion
sin comentarios
10 5 1 K 99 opinion

menéame