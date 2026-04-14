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El rompeolas: el problema de la vivienda, clave en las caída de las tribus urbanas
"Para tener una tribu urbana, tú necesitas una estabilidad. Si tú te mudas cada cinco años o cada vez que se acaba a tu padre o madre el contrato de alquiler, también te impide enraizar".
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:
tribu urbana
,
antropólogo
,
vivienda
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#2
ombresaco
ahora son youtbers, tiktokers, instagramers...
"Antes, cuando la gente estaba más tiempo en el mismo sitio y las cosas se movían menos, te daba tiempo a establecer elementos identitarios mucho más amplios. Hoy en día, no es solo que las tribus urbanas ya no existan, es que si llegan a existir, casi tan rápido como aparece son abortadas porque son superpuestas por otras más nuevas"
puede tener sentido, ante la inestabilidad de la vida "física", el interné se ha convertido en algo más estable, por lo menos en las vidas de ciertas personas.
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#1
Mark_
Igual también la apisonadora cultural capitalista tiene algo que ver con la unificación de tribus urbanas, aunque en realidad si que las sigue habiendo. Sigue habiendo pijos, sigue habiendo metaleros, sigue habiendo criaturas del rol, sigue habiendo criptobros, etc.
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#3
aPedirAlMetro
*
"Para tener una tribu urbana, tú necesitas una estabilidad"
El movimiento punk de los 80 (por poner un ejemplo) demuestra que esto es una gilipollez.
Lo que se ha cargado a las tribus urbanas, es el capitalismo controlando todas las expresiones culturales, la estupidización generalizada de la gente (también consecuencia del capitalismo).
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"Antes, cuando la gente estaba más tiempo en el mismo sitio y las cosas se movían menos, te daba tiempo a establecer elementos identitarios mucho más amplios. Hoy en día, no es solo que las tribus urbanas ya no existan, es que si llegan a existir, casi tan rápido como aparece son abortadas porque son superpuestas por otras más nuevas"
puede tener sentido, ante la inestabilidad de la vida "física", el interné se ha convertido en algo más estable, por lo menos en las vidas de ciertas personas.
El movimiento punk de los 80 (por poner un ejemplo) demuestra que esto es una gilipollez.
Lo que se ha cargado a las tribus urbanas, es el capitalismo controlando todas las expresiones culturales, la estupidización generalizada de la gente (también consecuencia del capitalismo).