Un robot entrenado con IA derrota a una jugadora de élite de ping‑pong  

Es el caso de este brazo mecánico llamado Ace que ha desarrollado la empresa Sony AI, que planta cara a una jugadora profesional de ping-pong, como puede verse en este vídeo publicado por la revista científica Nature. El tenis de mesa es especialmente desafiante para este tipo de sistemas tecnológicos porque requiere una respuesta muy rápida, una predicción extremadamente precisa de la trayectoria de la pelota y disminuir al máximo la latencia ―el retraso a la hora de procesar la información―. Los creadores de Ace sugieren que los resultados de