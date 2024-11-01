edición general
Robles llama a un "rearme ético" de la UE ante las "vulneraciones del ordenamiento jurídico internacional" de EEUU

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido este lunes a petición propia en la Comisión de Defensa del Congreso para informar del desarrollo de las misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas españolas. La ministra ha afirmado que "garantizando la paz, la seguridad y el respeto al derecho internacional, en Groenlandia o en cualquier sitio, van a estar nuestras Fuerzas Armadas", asegurando que "España no da lecciones a nadie, pero tampoco las admite de nadie".

#1 mam23
¿rearme ético? vamos a contratar a mas filósof@s en el ejercito?
#2 Malinke
¿Entonces nos rearmamos por la posibilidad de luchar contra EEUU si invadiera Groenlandia?
#4 j-light
Que bonitas palabras vacías
#3 tierramar
Nos toman por tontos de remate!! actualmente el gasto en defensa es un despilfarro, cuando no simplemente corrupción. Ni en 100 años podemos conseguir un armamento que pueda competir con EEUU. El campo de batalla de Europa tiene que ser el económico-comercial, no el de la era Cromaron con armas nucleares,
