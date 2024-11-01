Robles llama a un "rearme ético" de la UE ante las "vulneraciones del ordenamiento jurídico internacional" de EEUU

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido este lunes a petición propia en la Comisión de Defensa del Congreso para informar del desarrollo de las misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas españolas. La ministra ha afirmado que "garantizando la paz, la seguridad y el respeto al derecho internacional, en Groenlandia o en cualquier sitio, van a estar nuestras Fuerzas Armadas", asegurando que "España no da lecciones a nadie, pero tampoco las admite de nadie".