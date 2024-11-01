Robles confirma que España valora prestar apoyo militar a Chipre en el marco de la UE tras el ataque de Irán

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este jueves que el Gobierno "valora" prestar apoyo militar a Chipre en el marco de la defensa europea. En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Roblesademás ha desmentido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando dice que España no colabora y le recuerda que lo hace en el marco de la OTAN en Turquía, donde facilitó la información del misil iraní que derribó una batería Patriot de la Alianza Atlántica, en Líbano con la ONU o en la operación Atalanta.