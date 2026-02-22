edición general
Roberto Velasco rechaza que el país esté dirigido por cárteles; responde a ultraderechistas de EEUU

El subsecretario para América del Norte de la cancillería, apuntó, en una respuesta a la activista de ultraderecha Laura Roomer —cercana a Donald Trump—: “Con todo respeto, su publicación ignora los hechos. El gabinete de seguridad mexicano se centra en la seguridad pública y supervisa operaciones decisivas dirigidas a los líderes del crimen organizado. “Sin embargo, usted alega que el gobierno está ‘dirigido por cárteles’. Esta contradicción es reveladora. Las comunicaciones del gobierno (mexicano) confirman que la información...

Beltenebros
Relacionada;
Armas israelíes aparecen en arsenales de cárteles mexicanos
Los carteles mexicanos utilizan rifles y pistolas fabricados en Israel y reciben entrenamiento de instructores vinculados con ese país, de acuerdo con informes de seguridad y organismos internacionales.
Beltenebros
#_2
Esa es la versión gringa, que tú eres libre de creer tragar.
Enésimo_strike
Pero si eeuu le ha dicho al ejecutivo mejicano; ahí está el Mencho, si no lo hacéis vosotros lo terminaremos haciendo nosotros.
Luiskelele
Pero si el Mencho este daba directamente órdenes a la policía…

