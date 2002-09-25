edición general
Armas israelíes aparecen en arsenales de cárteles mexicanos

Los carteles mexicanos utilizan rifles y pistolas fabricados en Israel y reciben entrenamiento de instructores vinculados con ese país, de acuerdo con informes de seguridad y organismos internacionales.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Es que detrás de cada mierda de la sociedad está la misma secta del mossad

Desde narcos hasta las especulación que te deja sin casa, sin atencion de un médico, siempre están los mismos detrás
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#3 A quien le importa todo eso mientras arde un país? :roll:
Ferran #6 Ferran
#5 No cuesta nada enviar la fuente original, luego no digas que te perseguimos :-/
sotillo #4 sotillo
#1 El dinero como fin es lo único que los mueve
Lutin #2 Lutin
Pagan las drogas con armamento.
