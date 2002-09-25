·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8950
clics
Las nuevas y comprometedoras fotos del ex príncipe Andrés: jugando con un misterioso niño y una pelota con un pezón
4607
clics
El ingenioso camuflaje de las carreteras en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial
4883
clics
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día
4167
clics
Operación therians: cómo organiza la ultraderecha una distracción coordinada que blinda el poder
3425
clics
Un mal ejemplo
más votadas
459
La Justicia archiva sin investigar el intento de soborno de López Madrid al comisario del caso de acoso a la doctora Pinto
442
Trump envía un barco hospital a Groenlandia para los "enfermos sin atención" y Dinamarca responde que allí tienen sanidad "gratuita"
492
El Comité Olímpico de Israel se ha visto obligado a sacar de la competición a sus atletas tras saberse que estos habían hecho trampas
368
Faltan 90 mil páginas del caso de Jeffrey Epstein y la defensa de Ghislaine Maxwell trata de evitar que se hagan públicas
360
Estados Unidos gastó $30 mil millones para sustituir los libros de texto por computadoras portátiles y tabletas: el resultado es la primera generación menos capaz cognitivamente que sus padres [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
20
clics
Armas israelíes aparecen en arsenales de cárteles mexicanos
Los carteles mexicanos utilizan rifles y pistolas fabricados en Israel y reciben entrenamiento de instructores vinculados con ese país, de acuerdo con informes de seguridad y organismos internacionales.
|
etiquetas
:
israel
,
mexico
,
cartel
,
droga
11
3
3
K
122
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
3
K
122
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Es que detrás de cada mierda de la sociedad está la misma secta del mossad
Desde narcos hasta las especulación que te deja sin casa, sin atencion de un médico, siempre están los mismos detrás
5
K
66
#3
Ferran
#1
plagio de:
notipress.mx/internacional/de-israel-a-mexico-rifles-galil-terminan-en
Y antigua.
0
K
12
#5
NPCMeneaMePersigue
#3
A quien le importa todo eso mientras arde un país?
1
K
32
#6
Ferran
#5
No cuesta nada enviar la fuente original, luego no digas que te perseguimos
0
K
12
#4
sotillo
#1
El dinero como fin es lo único que los mueve
1
K
22
#2
Lutin
Pagan las drogas con armamento.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Desde narcos hasta las especulación que te deja sin casa, sin atencion de un médico, siempre están los mismos detrás
Y antigua.