Roban el ordenador y las llaves del director de 'The Objective', Álvaro Nieto

Un ladrón irrumpió en la tarde del pasado lunes en la redacción de 'The Objective', situada en la calle Villanueva de Madrid, llevándose el ordenador de su director, Álvaro Nieto, y las llaves de su vivienda particular. Según informó el propio medio este miércoles, los hechos sucedieron a las 18.30 horas y, gracias a la descripción detallada de los testigos, así como de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, se pudo identificar ese mismo día al responsable, que fue detenido a las 21.15 horas en la localidad madrileña de Coslada