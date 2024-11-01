edición general
Roban el ordenador y las llaves del director de 'The Objective', Álvaro Nieto

Un ladrón irrumpió en la tarde del pasado lunes en la redacción de 'The Objective', situada en la calle Villanueva de Madrid, llevándose el ordenador de su director, Álvaro Nieto, y las llaves de su vivienda particular. Según informó el propio medio este miércoles, los hechos sucedieron a las 18.30 horas y, gracias a la descripción detallada de los testigos, así como de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, se pudo identificar ese mismo día al responsable, que fue detenido a las 21.15 horas en la localidad madrileña de Coslada

angelitoMagno #4 angelitoMagno
¿Le ha ocurrido algo a algún trabajador? ¿ChatGPT está bien?
devilinside #3 devilinside
Me temo que no habrá mucho más equipo en la redacción que el del jefe
#5 Feliberto
Ir a robar a este periódico debe ser como robar algo en un contenedor de la basura.
denocinha #2 denocinha
Esto será un bulo de falsa bandera o una IA manipulando robos
elGude #1 elGude
Ha sido Pedro Sánchez fijo.
Andreham #6 Andreham
Fuentes de la investigación subrayan a 'The Objective' que "podría tratarse de una operación por encargo, pues hay varios detalles que alejan la posibilidad de que se trate de un robo común: el ladrón preguntó específicamente por el periódico al llegar al portal del edificio y, una vez dentro de la sede, en vez de apropiarse de otros objetos de valor, solo se preocupó de sustraer el ordenador de Nieto, al que ni siquiera le quitó la cartera".

El sicario más profesional del mundo: "oiga, dónde queda este sitio, que es que vengo a robar y no quiero liarla".
Olepoint #7 Olepoint
Debe haber "clases y clases" de víctimas. A mi ex le robaron el móvil del bolso en su despacho de la universidad, lo captaron las cámaras de seguridad, y la ubicación del móvil daba un bloque de viviendas en un barrio "conflictivo" de la ciudad, fue a la policía a poner una denuncia y le dijeron que no podían hacer nada... Es curioso..
