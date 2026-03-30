Roban obras de Renoir, Matisse y Cèzanne de una de las colecciones más importantes de Italia

Tres cuadros de los artistas impresionistas Matisse, Cèzanne y Renoir han sido robados de la colección de la Fundación Magnani-Rocca, una de las más importantes de Italia, en la localidad de Mamiano di Traversetolo , en la provincia de Parma. La banda que realizó el robo, que se produjo durante la noche del 22 al 23 de marzo y que ha salido a la luz este domingo, se llevó las obras Los peces de Renoir, Odalisca en una terraza de Matisse y Naturaleza muerta y con cerezas de Cézanne.