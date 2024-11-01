Roban la moto de un agente de la Guàrdia Urbana de Badalona de la puerta de la comisaría

Un agente de la Guàrdia Urbana de Badalona (Barcelonès) ha sido víctima del robo de su motocicleta en la misma puerta de la Jefatura, dentro del recinto policial. Los hechos, que se produjeron hace unos días, han encendido todas las alarmas sobre la seguridad de unas instalaciones que, alertan fuentes policiales, hace tiempo que se encuentran en una situación de dejadez.