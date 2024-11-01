edición general
Roban la moto de un agente de la Guàrdia Urbana de Badalona de la puerta de la comisaría

Un agente de la Guàrdia Urbana de Badalona (Barcelonès) ha sido víctima del robo de su motocicleta en la misma puerta de la Jefatura, dentro del recinto policial. Los hechos, que se produjeron hace unos días, han encendido todas las alarmas sobre la seguridad de unas instalaciones que, alertan fuentes policiales, hace tiempo que se encuentran en una situación de dejadez.

Apotropeo #1 Apotropeo
En mi ciudad nunca hubiera pasado esto, no están en la puerta de comisaría, están en la puerta de la cafetería.
:troll:
reivaj01 #2 reivaj01
#1 Es que es lo que pasó, como estaban en el bar, no podían ver lo que ocurría en la comisaría.
Apotropeo #3 Apotropeo
#2 Por eso aparcan en la puerta de la cafetería, allí saben que tienen vigilancia permanente.
Lo de " en la puerta" es un eufemismo pues, en la puerta, están los coches patrulla.
