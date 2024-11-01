Roban la caja fuerte del hotel de Vall de Núria y huyen en trineo

Quizás sea este el primer robo en trineo de la historia de España. El asalto fue obra de tres individuos que aprovecharon la noche del domingo al lunes para acceder al hotel de Vall de Núria, a 2.000 metros de altura, al que solo se puede acceder en tren cremallera o en invierno con esquís de montaña. Arrancaron una caja fuerte de 300 kilos, la arrastraron con un colchón y luego la metieron en un trineo para poder transportarla a través de más de un metro de nieve. Su idea era reventarla tirándola al vació. Pero allí abajo aún había más nieve.