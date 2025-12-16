edición general
12 meneos
26 clics
Rob Reiner, el director y activista de ideas progresistas que enfurecieron a Trump

Rob Reiner, el director y activista de ideas progresistas que enfurecieron a Trump

“Enfermo, obsesivo, trastornado, malo para Estados Unidos”. Estas son algunas de las palabras que el presidente Donald Trump ha usado para referirse al célebre director Rob Reiner en las horas después de que el también actor y su esposa fueran hallados asesinados, presumiblemente a manos del mediano de sus tres hijos, quien ha sido detenido este lunes. Visible en modo lectura

| etiquetas: rob reiner , director , activista , enfureció , trump
10 2 0 K 119 actualidad
2 comentarios
10 2 0 K 119 actualidad
#2 laruladelnorte
“Trump ha declarado la guerra a esta democracia”, aseguró a la cadena CNN en septiembre pasado. “Expulsa a personas del país sin el debido proceso. Toma fondos que fueron asignados por el Congreso y se niega a distribuirlos, en una clara contradicción con la Constitución y la separación de poderes. Está intimidando a empresas, universidades y bufetes de abogados… Este es un hombre que es un delincuente convicto, un agresor sexual declarado culpable y un fraude”.

Incluso y tras de un intento de golpe de estado ahi está de presidente. o_o
0 K 9
#1 tromperri
“Enfermo, obsesivo, trastornado, malo para Estados Unidos” nunca un vi un síndrome de proyección tan definido.
0 K 7

menéame