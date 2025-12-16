Rob Reiner, el director y activista de ideas progresistas que enfurecieron a Trump

“Enfermo, obsesivo, trastornado, malo para Estados Unidos”. Estas son algunas de las palabras que el presidente Donald Trump ha usado para referirse al célebre director Rob Reiner en las horas después de que el también actor y su esposa fueran hallados asesinados, presumiblemente a manos del mediano de sus tres hijos, quien ha sido detenido este lunes. Visible en modo lectura