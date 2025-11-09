edición general
Rivas, primer municipio español que aplica una orden de alejamiento contra un ladrón reincidente

Rivas-Vaciamadrid se posiciona como la primera localidad en España en obtener una resolución judicial que impide a un ladrón reincidente entrar o residir dentro del municipio. El Ayuntamiento ha implementado un protocolo mediante el cual los vecinos pueden autorizar al consistorio para que los represente judicialmente y solicite medidas cautelares, como la orden de alejamiento. Esta iniciativa innovadora surge tras un aumento del 95,6% en los robos con fuerza en viviendas, con el fin de proteger a la comunidad frente a delincuentes habituales

Mala #1 Mala
"Destierro" de toda la vida. ¡Que se vaya a delinquir a otra parte!
Arzak_ #2 Arzak_ *
Esto nunca va a suceder en la calle Génova 8-D
#3 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
