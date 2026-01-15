Rioja El vuelo Logroño-Madrid, de traca: acaba tres horas más tarde en Valencia por culpa de la niebla

Nueva pesadilla para los sufridos usuarios del avión entre Logroño y Madrid. Lo que prometía ser un trayecto rutinario -esto es, con algún que otro retraso- ha acabado fuera de horario (eso sí) y con una escala no prevista a orillas del Mediterráneo.
La gran obra de Pedro Sanz y que a saber cuánto nos cuesta a los riojanos.
Pero si quieres aventura, te recomiendo el tren, le llaman el tren de Padrón, unas veces llegas y otras non. Eso sí, puntual nunca.