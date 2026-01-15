edición general
Rioja El vuelo Logroño-Madrid, de traca: acaba tres horas más tarde en Valencia por culpa de la niebla

Nueva pesadilla para los sufridos usuarios del avión entre Logroño y Madrid. Lo que prometía ser un trayecto rutinario -esto es, con algún que otro retraso- ha acabado fuera de horario (eso sí) y con una escala no prevista a orillas del Mediterráneo.

etiquetas: logroño , madrid , valencia , traca
8 comentarios
#2 exeware
Vuelo Logroño Madrid? En serio?

#4 themarquesito
#2 Un vuelo para un trayecto de 250 kilómetros no tiene sentido salvo que se trate de islas.

#5 Shuquel
#2 #4 La ida por la mañana y la vuelta por la noche.

La gran obra de Pedro Sanz y que a saber cuánto nos cuesta a los riojanos.

#7 destornillador
#4 Bueno, no es un trayecto precisamente llano, al menos el que hice yo en Alsa.

#8 Apotropeo
#7 y más de 4 h .
Pero si quieres aventura, te recomiendo el tren, le llaman el tren de Padrón, unas veces llegas y otras non. Eso sí, puntual nunca.

#3 Skiner
Menos mal que se iban a eliminar aviones con trayectos interiores absurdos.

#6 taSanás
#3 política de titulares nah mah

#1 cenutrios_unidos
Es eso o morir, pueden escoger...


