Rigor histórico contra las leyendas negras del Descubrimiento de América: «No hubo matanzas de indígenas»

David González Cruz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva, destaca que el congreso conmemorativo del descubrimiento pone «luz» en la «cooperación» entre España y América.

Torrezzno #3 Torrezzno *
A quien le interesa eso. Ahora la moda es ciscarse en todo lo que suene a España.

Siempre cuento que me sorprendió el museo palacio de la Inquisición en Cartagena de Indias. Donde ponía el numero de asesinados en todo el virreinato del Perú. No llegaba ni a una mano

Tu vas a Perú, Ecuador o Bolivia y todos son indígenas. Vete tu a el norte del continente a ver cuantos quedan. Por no decir la matanza de indígenas que hicieron los países independizados como Argentina México, Uruguayo etc fustigados por la marioneta anglosajona llamada Simón Bolívar.

Aun a día de hoy siguen matando indígenas en Colombia. Malditos reyes católicos  media
#4 endy
#3 hay mucho fan de la leyenda negra
Torrezzno #6 Torrezzno *
#4 antes venía de fuera, de Francia, Inglaterra, los imperios enemigos. Ahora son nuestros propios políticos los que la promueven para ganar un par de votos de resentidos
EsUnaPreguntaRetórica #7 EsUnaPreguntaRetórica *
#3 Vete tu a el norte del continente a ver cuantos quedan
Precisamente en el norte también cometieron masacres los conquistadores castellanos. Por ejemplo:
es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_los_Ácoma
en.wikipedia.org/wiki/Cholula_massacre
Torrezzno #9 Torrezzno
#7 se te olvida el contexto

Juan de Zaldívar, sobrino y militar de Oñate, fue enviado al pueblo para reunirse con Zutacapan. Al llegar el 4 de diciembre de 1598, el enviado español exigió comida y alojamiento para él y sus dieciséis hombres. Tras ser rechazados, el grupo aparentemente invadió las casas de los Ácoma, rompiendo paredes y destruyendo propiedades para tomar maíz y mantas por la fuerza, dejando a las mujeres Keres desnudas y acurrucadas con sus hijos. [3] Los Acoma resistieron y…   » ver todo el comentario
EsUnaPreguntaRetórica #11 EsUnaPreguntaRetórica
#9 Con el contexto es todavía peor.
Torrezzno #12 Torrezzno *
#11 lo has puesto como dando a entender que era una limpieza étnica y el mismo artículo empieza en que tenían una relación pacífica hasta que mataron a los españoles. El imperio español siempre apostó por la integración lo cual no quiere decir que los soldados fuesen todos monjas
#14 diablos_maiq
#12 Zutacapan también se enteró de que el plan español era que todo el pueblo se mudara a una nueva aldea en el valle, donde vivirían bajo el dominio español y trabajarían para la Corona bajo el sistema colonial de trabajo forzado conocido como encomiendas. Los Ácoma también se verían obligados a convertirse al catolicismo y abandonar sus creencias y prácticas tradicionales

Convivencia pacífica dice...
Torrezzno #15 Torrezzno *
#14 leelo otra vez. Querían integrarlos en el imperio. Esta mal obligar a cambiar de religión claro. Pero no los estaban encerrando en una reserva precismente. Hay que hacer un esfuerzo intelectual para no verlo con la moral de hoy día.

Respecto a las encomiendas. No eran esclavitud ya que los indígenas no eran propiedad legal del encomendero; seguían siendo súbditos de la corona española. Teóricamente, no se podía vender ni separar a las familias.

Se parecia más al sistema comunista donde todos tienen que trabajar.
#16 diablos_maiq
#15 Con la moral de entonces no le importaba a uno que todo el pueblo se mudara a una nueva aldea en el valle ni mucho menos lo de trabajar bajo el sistema colonial de trabajo forzado conocido como encomiendas, claro :palm:
Torrezzno #17 Torrezzno
#16 pero entiendes entonces lo que dicen los historiadores. No hubo ningún tipo de limpieza étnica. Se les obligaba a adaptarse pero eran ciudadanos. De nuevo mira el porcentaje de indígenas en un sitio o en otro. Y los que no son indígenas son descendientes de españoles mezclados. Igual que el racismo protestante
#19 diablos_maiq
#17 No desvíes el tema: llamar "convivencia pacífica" a lo que se hizo no se sostiene de ninguna manera.
Torrezzno #20 Torrezzno
#19 el tema del envio es las matanzas. Si quieres aprender algo te recomendio este cómic. Es bastante ecuánime y explica muy bien el tema (subvencionado por el estado)

www.harrietediciones.es/index.php/producto/dragones-de-frontera/

El resumen: pueblos indígenas pacíficos no tuvieron ningun problema. Los que se resistían había que pacificarlos. El objetivo nunca fue matarlos sino integrarlos aunque fuese a la fuerza. Como el imperio romano  media
EsUnaPreguntaRetórica #23 EsUnaPreguntaRetórica
#20 El resumen: pueblos indígenas pacíficos no tuvieron ningun problema. Los que se resistían había que pacificarlos.

Y te quedas tan pancho xD
Se pacificaban a base de matanzas, esas que este señor dice que no existieron.
EsUnaPreguntaRetórica #22 EsUnaPreguntaRetórica
#19 Déjalo, esta gente tiene el cerebro lavado y no hay manera de que se muevan ni un milímetro de su opinión preconcebida.
SeñorPresunciones #21 SeñorPresunciones *
#12 Hombre, que los castellanos les rompieron el pueblo, les robaron y hostigaron a sus mujeres. Mucho peor con el contexto.

...y aún encima los querían obligar a abandonar sus tierras para esclavizarlos.
#18 sisi *
#7 Ni tan al norte. ¿Donde estan los poblaciones indigenas en Cuba, Haiti y Santo Domingo?
#8 candonga1 *
#3 Tu vas a Perú, Ecuador o Bolivia y todos son indígenas. Vete tu a el norte del continente a ver cuantos quedan.

Tan solo en Tenochtitlan había más indios que en todo el territorio de lo que es hoy EE.UU.
#13 khalil
Pues en Cuba no quedó nadie vivo.
cocososo #10 cocososo *
Tomad la historia de los ingleses contada por los ingleses y la historia de los españoles contada por los españoles y buscad las siete diferencias
cocososo #1 cocososo
En este país solo hay santos varones
cocososo #2 cocososo
«cooperación»

Muy bien puestas las comillas
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica
#2 Fue un período de extraordinaria placidez.
