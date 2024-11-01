Rigor histórico contra las leyendas negras del Descubrimiento de América: «No hubo matanzas de indígenas»

David González Cruz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva, destaca que el congreso conmemorativo del descubrimiento pone «luz» en la «cooperación» entre España y América.
Siempre cuento que me sorprendió el museo palacio de la Inquisición en Cartagena de Indias. Donde ponía el numero de asesinados en todo el virreinato del Perú. No llegaba ni a una mano
Tu vas a Perú, Ecuador o Bolivia y todos son indígenas. Vete tu a el norte del continente a ver cuantos quedan. Por no decir la matanza de indígenas que hicieron los países independizados como Argentina México, Uruguayo etc fustigados por la marioneta anglosajona llamada Simón Bolívar.
Aun a día de hoy siguen matando indígenas en Colombia. Malditos reyes católicos
Precisamente en el norte también cometieron masacres los conquistadores castellanos. Por ejemplo:
Juan de Zaldívar, sobrino y militar de Oñate, fue enviado al pueblo para reunirse con Zutacapan. Al llegar el 4 de diciembre de 1598, el enviado español exigió comida y alojamiento para él y sus dieciséis hombres. Tras ser rechazados, el grupo aparentemente invadió las casas de los Ácoma, rompiendo paredes y destruyendo propiedades para tomar maíz y mantas por la fuerza, dejando a las mujeres Keres desnudas y acurrucadas con sus hijos. [3] Los Acoma resistieron y… » ver todo el comentario
Convivencia pacífica dice...
Respecto a las encomiendas. No eran esclavitud ya que los indígenas no eran propiedad legal del encomendero; seguían siendo súbditos de la corona española. Teóricamente, no se podía vender ni separar a las familias.
Se parecia más al sistema comunista donde todos tienen que trabajar.
El resumen: pueblos indígenas pacíficos no tuvieron ningun problema. Los que se resistían había que pacificarlos. El objetivo nunca fue matarlos sino integrarlos aunque fuese a la fuerza. Como el imperio romano
Y te quedas tan pancho
Se pacificaban a base de matanzas, esas que este señor dice que no existieron.
...y aún encima los querían obligar a abandonar sus tierras para esclavizarlos.
Tan solo en Tenochtitlan había más indios que en todo el territorio de lo que es hoy EE.UU.
Muy bien puestas las comillas