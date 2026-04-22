Ricos para siempre y pobres estancados: la movilidad de ingresos en España se atasca en los extremos

[DISPONIBLE EN MODO LECTURA] El 80% de las rentas altas empieza y termina el año en el grupo de más capacidad económica, según datos de un organismo de Hacienda, que refleja mayores cambios en el periodo 2017-2023
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No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el elamocreamuchospuestosdetrabajismo pueden ser cultura.
Y es que debemos entender apropiadamente la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo, aka capitalismo:… » ver todo el comentario