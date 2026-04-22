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Ricos para siempre y pobres estancados: la movilidad de ingresos en España se atasca en los extremos

Ricos para siempre y pobres estancados: la movilidad de ingresos en España se atasca en los extremos

[DISPONIBLE EN MODO LECTURA] El 80% de las rentas altas empieza y termina el año en el grupo de más capacidad económica, según datos de un organismo de Hacienda, que refleja mayores cambios en el periodo 2017-2023

| etiquetas: ricos , siempre , pobres , estancados , movilidad , ingresos , españa
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8 comentarios
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#5 BoosterFelix
La solución es hacer lo que hacían vuestros ascendientes: seguir teniendo mas hijos, y seguir votando capitalismo, monarquía y pobreza, con vuestros votos y con vuestras proles. Votad a Vox.

No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el elamocreamuchospuestosdetrabajismo pueden ser cultura.

Y es que debemos entender apropiadamente la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo, aka capitalismo:…   » ver todo el comentario
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#1 woke
Los impuestos a los ricos no están funcionando.
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ewok #2 ewok
#1 Desarrolla eso.
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#3 woke
#2 la planificación fiscal sofisticada, el uso de estructuras tipo holding y la falta de materialización de ganancias (no vender activos) permiten a muchos evitar altas cargas
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ewok #4 ewok
#3 ¿Y tú qué propones?
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#6 woke
#4 hacernos comunistas :shit:
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ewok #7 ewok
#6 ¿Cortocircuitaste? Suerte con eso.
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#8 woke *
#6 Las leyes están hechas para los ricos porque quienes las crean también lo son y, por lo tanto, jamás van a perjudicarse a sí mismos. Te harán creer que están haciendo algo, pero en realidad esas normas tienen muchos agujeros que la gente común no ve.
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menéame