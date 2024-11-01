Ricardo Bodas y Argelia Queralt, vocales progresistas del Poder Judicial: “Es el fin del Consejo del consenso”

La presidenta Isabel Perelló y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votaron la semana pasada junto al grupo conservador un nuevo reparto de poder en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que propicia que ocho de las once comisiones del órgano tengan mayoría conservadora. La situación ha elevado la tensión en el órgano de gobierno de los jueces, donde el grupo progresista apunta a la responsabilidad de Perelló y acusa a Preciado de deslealtad y de moverse únicamente para salvaguardar sus propios interes
50% y 8 de los 11 puestos para los conservadores ... eso le pasa al Psoe por no haber elegido un CGPJ con mayoría absoluta tras darle decenas de de avisos al PP por incumplimiento. Uno de mayoria progresista solamente, por primera vez en toda la democracia, podría haber hecho mucha limpia en ese nido podrido de la alta judicatura.
Ahora a joderse... nuevo ciclo de conservadores lo mismo que en 1982 hasta ahora.
Es de mayoría progresista y no es la primera vez en la historia