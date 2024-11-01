edición general
Una reyerta entre tres hermanos acaba con dos heridos por arma blanca, uno grave, y otro detenido en La Pola de Gordón

Según fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno, se trata del resultado de una violenta reyerta familiar ocurrida hacia la medianoche del miércoles al jueves en la que se vieron implicados tres hermanos, siendo dos de ellos los heridos, uno en estado grave, y un tercero el agresor.

pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
La Pola de Gordón.

Poner la pola a secas es confuso hay muchas, me encomiendo a las de Asturias:
Pola siero, lena, allande, laviana, sonido y seguro que me olvido alguna.
1 K 26
Abrildel21 #7 Abrildel21
#4 (Somiedo, no sonido)
0 K 13
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos
#7 Sip, corrector
0 K 14
vilgeits #1 vilgeits
Santa Pola, tres hermanos, delincuencia... ¿se sabe si esta involucrado un tal M. Rajoy?
1 K 19
#6 Somozano
#1 La Pola de Gordon, en la montaña leonesa
Está más cerca de Cornualles en Inglaterra que de Murcia
3 K 35
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
Hermanos, reyerta, arma blanca...... ¿Un ensayo para la cena de nochebuena?
1 K 17
Furiano.46 #3 Furiano.46
Una herencia, no me días más :troll:
0 K 11
#10 khalil
#3 Eso explica que sean hermanos y no primos.
0 K 7
Aucero #2 Aucero
Si ha sido una reyerta no es tan grave.
0 K 9
#9 khalil
Una reyerta. No hace falta dar más pistas.
0 K 7

