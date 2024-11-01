Una reyerta entre tres hermanos acaba con dos heridos por arma blanca, uno grave, y otro detenido en La Pola de Gordón

Según fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno, se trata del resultado de una violenta reyerta familiar ocurrida hacia la medianoche del miércoles al jueves en la que se vieron implicados tres hermanos, siendo dos de ellos los heridos, uno en estado grave, y un tercero el agresor.
| etiquetas: reyerta , familias , hermanos , la pola de gordón
Poner la pola a secas es confuso hay muchas, me encomiendo a las de Asturias:
Pola siero, lena, allande, laviana, sonido y seguro que me olvido alguna.
Está más cerca de Cornualles en Inglaterra que de Murcia