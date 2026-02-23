·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10195
clics
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
3968
clics
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
3942
clics
Mapas y vídeos del ataque militar de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Irán
4472
clics
FMHY: la mayor colección de cosas gratis de internet
3725
clics
Lanzamientos de misiles balísticos iraníes filmados desde Baréin
más votadas
396
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
364
Las autoridades iraníes elevan a 148 las niñas muertas en el bombardeo israelí de una escuela en el sur del país
339
Trump vuelve a meter a EE UU en una guerra sin buscar la autorización del Congreso o el apoyo de la opinión pública
391
Francia, Alemania y Reino Unido condenan los contraataques de Irán en vez de condenar el ataque de EEUU e Israel
316
Hace 30 años creó un reproductor para la universidad: hoy su app tiene más de 6.000 millones de descargas y sigue gratis y sin anuncios
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
13
clics
Revuelta en Asturias por el intento de la industria de rebajar el precio de la leche: "inasumible e inaceptable" para los ganaderos
Las organizaciones advierten de que el consumo sube, al igual que los costes de producción, en cambio cierran explotaciones: en la región rondan a duras penas el millar
|
etiquetas
:
asturias
,
industria
,
leche
,
ganaderos
,
empresa
6
2
0
K
78
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
78
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
maquingo
Pues en los anuncios de la Central lechera Asturiana salen muy contentos..... a ver si al final, no van a ser ganaderos.....
5
K
71
#4
Supercinexin
#1
Igual ni siquiera es leche de vaca, sino de toro.
0
K
19
#5
snubbe
#1
hasta las vacas salen contentas en los anuncios.
0
K
7
#2
manbobi
Qué harán, echarse al monte? (y volver a quemarlo)
0
K
12
#3
comadrejo
En coro.... todos juntos, cantemos una canción.
estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/07fec209-a9bc-4143-9a33-00e525dfe4
0
K
11
#6
Enero2025
¿Está dispuesto el ciudadano medio a pagar más por la leche por el bien del productor?
O preferimos leche barata a toda costa????
0
K
7
#7
Verdaderofalso
#6
el mercado se auto regulará el solo
0
K
20
#8
Atusateelpelo
#7
Si, como el de los huevos.
0
K
15
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/07fec209-a9bc-4143-9a33-00e525dfe4
O preferimos leche barata a toda costa????