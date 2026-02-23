edición general
Revuelta en Asturias por el intento de la industria de rebajar el precio de la leche: "inasumible e inaceptable" para los ganaderos

Revuelta en Asturias por el intento de la industria de rebajar el precio de la leche: "inasumible e inaceptable" para los ganaderos

Las organizaciones advierten de que el consumo sube, al igual que los costes de producción, en cambio cierran explotaciones: en la región rondan a duras penas el millar

maquingo #1 maquingo
Pues en los anuncios de la Central lechera Asturiana salen muy contentos..... a ver si al final, no van a ser ganaderos.....
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Igual ni siquiera es leche de vaca, sino de toro.
#5 snubbe
#1 hasta las vacas salen contentas en los anuncios.
manbobi #2 manbobi
Qué harán, echarse al monte? (y volver a quemarlo)
comadrejo #3 comadrejo
En coro.... todos juntos, cantemos una canción. :troll: :troll:

Enero2025 #6 Enero2025
¿Está dispuesto el ciudadano medio a pagar más por la leche por el bien del productor?
O preferimos leche barata a toda costa????
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#6 el mercado se auto regulará el solo
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#7 Si, como el de los huevos.
