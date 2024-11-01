·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15045
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
6598
clics
Pantomima full - ex - futbolista
7606
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
5199
clics
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
6150
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
más votadas
626
La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez
554
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
447
Rutte se vuelve a arrodillar ante Trump: “La OTAN es una plataforma para que EEUU proyecte su poder”
554
Los titiriteros que fueron a la cárcel: "Nos usaron para perjudicar a Carmena y a Podemos"
411
El detalle más escalofriante en el ataque estadounidense a un buque naval iraní (inglés)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
15
clics
Revolut da un paso de gigante y solicita licencia bancaria para operar en los 50 estados de EEUU
El banco no parte de cero: ya tiene más de un millón de cuentas en el país, unos 200 empleados y una oficina en el distrito financiero de Nueva York.
|
etiquetas
:
revolut
,
bancos
3
1
1
K
26
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
1
K
26
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
RECUERDA: los bancos se pueden poner los nombres y las pintas más chupiguays que puedan, pero NUNCA JAMÁS trabajan para sus clientes (para ti que tienes una cuentecilla con los ahorrillos para tus gastillos) sino para sus ACCIONISTAS. de nada
1
K
19
#2
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#_1
Acabas de descubrir que todas las empresas se crean para ganar dinero dando un servicio o un producto.
Cambia en tu frase banco por carnicería, restaurante, discoteca, supermercado, gestoria o la actividad que quieras y no varía nada.
0
K
11
#3
Sammy_Jankis
#2
Tienes razón, pero también tiene algo de razón , porque el marketing de los bancos se enfoca en que son "tu banco", van "contigo", "te acompañamos en tu negocio", etc.
0
K
8
#4
Malinke
#2
cambia el tamaño de la empresa y el poder que tenga sobre el sistema.
Sabrás que las mismas leyes no se aplican por igual a una carnicería de barrio que a Mercadona y que un medio de comunicación te saca a una persona que denuncia el mal servicio de una gestoría, pero no te saca el mal servicio de un banco.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Cambia en tu frase banco por carnicería, restaurante, discoteca, supermercado, gestoria o la actividad que quieras y no varía nada.
Sabrás que las mismas leyes no se aplican por igual a una carnicería de barrio que a Mercadona y que un medio de comunicación te saca a una persona que denuncia el mal servicio de una gestoría, pero no te saca el mal servicio de un banco.