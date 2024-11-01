edición general
Revolut da un paso de gigante y solicita licencia bancaria para operar en los 50 estados de EEUU

El banco no parte de cero: ya tiene más de un millón de cuentas en el país, unos 200 empleados y una oficina en el distrito financiero de Nueva York.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
RECUERDA: los bancos se pueden poner los nombres y las pintas más chupiguays que puedan, pero NUNCA JAMÁS trabajan para sus clientes (para ti que tienes una cuentecilla con los ahorrillos para tus gastillos) sino para sus ACCIONISTAS. de nada
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
#_1 Acabas de descubrir que todas las empresas se crean para ganar dinero dando un servicio o un producto.

Cambia en tu frase banco por carnicería, restaurante, discoteca, supermercado, gestoria o la actividad que quieras y no varía nada.
#3 Sammy_Jankis
#2 Tienes razón, pero también tiene algo de razón , porque el marketing de los bancos se enfoca en que son "tu banco", van "contigo", "te acompañamos en tu negocio", etc.
Malinke #4 Malinke
#2 cambia el tamaño de la empresa y el poder que tenga sobre el sistema.
Sabrás que las mismas leyes no se aplican por igual a una carnicería de barrio que a Mercadona y que un medio de comunicación te saca a una persona que denuncia el mal servicio de una gestoría, pero no te saca el mal servicio de un banco.
