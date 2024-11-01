Revolución en el Israel: renombra y reestructura el equipo alejándose “de la identidad actual”

El equipo ciclista oficializa un cambio radical y ya no estará ligado al país de Israel. “Este paso es esencial para asegurar el futuro”, cuentan. En la tarde de este lunes, el equipo Israel emitió un comunicado en el que revela que dejará de estar ligado al citado país. Ni el nombre ni la estructura del equipo tendrán nada que ver. Será diferente, y lo revelarán “próximamente”, pero sí confirman el fin de las relaciones con Israel, así como Sylvan Adams, el que hasta ahora era máxima mandatario del equipo y persona cercana a Benjamín Netanyahu