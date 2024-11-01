Revolución en el Israel: renombra y reestructura el equipo alejándose “de la identidad actual”

El equipo ciclista oficializa un cambio radical y ya no estará ligado al país de Israel. “Este paso es esencial para asegurar el futuro”, cuentan. En la tarde de este lunes, el equipo Israel emitió un comunicado en el que revela que dejará de estar ligado al citado país. Ni el nombre ni la estructura del equipo tendrán nada que ver. Será diferente, y lo revelarán “próximamente”, pero sí confirman el fin de las relaciones con Israel, así como Sylvan Adams, el que hasta ahora era máxima mandatario del equipo y persona cercana a Benjamín Netanyahu
| etiquetas: ciclismo , equipo , ciclista , israel , renombra , nuevo , nombre
Si tu objetivo es que dejen de bombardear Gaza, pues no, no ha servido para nada.
Si tu objetivo es que un equipo ciclista cambie de nombre, pues enhorabuena
Si quieres todo para ya, para ahora. Pues no. Si los gobiernos de medio mundo están viendo que minimamente los tienen que aislar, Pues si.
www.meneame.net/story/israel-continua-ofensiva-gaza-pese-llamado-donal.
Anda que.... ¿No te cansas de ser así? Siempre te dan pal pelo en cualquier conversación relativa a política, o de situación en el mundo,. y tu sigues.
El único blanqueamiento que conozco es a base de lejía
Pero luego se enfadan si Israel participa en Eurovision.
RTVE compra una competición no elige a los participantes.
Ya esta bien con esta estupidez.
Mientras las selecciones de Israel o los equipos o los cantantes o lo que sea no sean vetados.
Las competiciones o certamenes que se celebren serán transmitidos por quien ostente los derechos.
Tener los derechos no te obliga a retransmitir ciertos partidos.
Si decis que el que un equipo lleve el rotulo ISRAEL en su camiseta es blanquear (yo no lo creo), entonces RTVE colaboró con ese blanqueamiento .
Y el cantante de Israel no ha sido vetado en Eurovision y ahi no venis con la milonga de "no elige a los participantes." y bien que apoyais que no se retransmita su actuacion.
Menos hipocresía