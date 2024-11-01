edición general
Revolución en el Israel: renombra y reestructura el equipo alejándose “de la identidad actual”

El equipo ciclista oficializa un cambio radical y ya no estará ligado al país de Israel. “Este paso es esencial para asegurar el futuro”, cuentan. En la tarde de este lunes, el equipo Israel emitió un comunicado en el que revela que dejará de estar ligado al citado país. Ni el nombre ni la estructura del equipo tendrán nada que ver. Será diferente, y lo revelarán “próximamente”, pero sí confirman el fin de las relaciones con Israel, así como Sylvan Adams, el que hasta ahora era máxima mandatario del equipo y persona cercana a Benjamín Netanyahu

| etiquetas: ciclismo , equipo , ciclista , israel , renombra , nuevo , nombre
Comentarios destacados:    
javibaz #1 javibaz
Protestar no sirve para nada
alcama #3 alcama
#1 Depende de los objetivos que te propongas.
Si tu objetivo es que dejen de bombardear Gaza, pues no, no ha servido para nada.
Si tu objetivo es que un equipo ciclista cambie de nombre, pues enhorabuena
#4 lameth
#3 Todo depende de lo adultos que seas.
Si quieres todo para ya, para ahora. Pues no. Si los gobiernos de medio mundo están viendo que minimamente los tienen que aislar, Pues si.
alcama #6 alcama
#4 Soy lo suficientemente adulto para saber que el plan de paz propuesto por Trump tiene mas opciones de conseguir acabar con los bombardeos que el cambiar de nombre un equipo ciclista, o no ir a Eurovision.
#9 lameth *
#6 :-> :-> :-> :-> . Mira. De anteayer:
www.meneame.net/story/israel-continua-ofensiva-gaza-pese-llamado-donal.
Anda que.... ¿No te cansas de ser así? Siempre te dan pal pelo en cualquier conversación relativa a política, o de situación en el mundo,. y tu sigues.
yende #7 yende
#4 Don't feed the troll!!
Gandark_S1rk #5 Gandark_S1rk
#1 no hay nada como una buena turba con antorchas
Skiner #13 Skiner
#12 A mí todo eso que dices me parece una chorroda sinceramente.
El único blanqueamiento que conozco es a base de lejía :troll:
#8 Sigo_intentandolo
Pues parece que la gentuza ha conseguido algo.
yende #10 yende
#8 Gora La kale borroka!
alcama #2 alcama *
Recordemos que RTVE retransmitió los partidos de Israel en el pasado Eurobasket, incluso sin que jugase España.
Pero luego se enfadan si Israel participa en Eurovision.
Skiner #11 Skiner *
#2 Recordemos que RTVE retransmitió todos los partidos del Eurobasket porque para eso tenía los derechos.
RTVE compra una competición no elige a los participantes.
Ya esta bien con esta estupidez.
Mientras las selecciones de Israel o los equipos o los cantantes o lo que sea no sean vetados.
Las competiciones o certamenes que se celebren serán transmitidos por quien ostente los derechos.
alcama #12 alcama *
#11

Tener los derechos no te obliga a retransmitir ciertos partidos.
Si decis que el que un equipo lleve el rotulo ISRAEL en su camiseta es blanquear (yo no lo creo), entonces RTVE colaboró con ese blanqueamiento .

Y el cantante de Israel no ha sido vetado en Eurovision y ahi no venis con la milonga de "no elige a los participantes." y bien que apoyais que no se retransmita su actuacion.

Menos hipocresía
