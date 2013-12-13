edición general
Revisan una OPE de bomberos en Vitoria-Gasteiz por la denuncia de un posible cambio de sexo fraudulento

Revisan una OPE de bomberos en Vitoria-Gasteiz por la denuncia de un posible cambio de sexo fraudulento

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están analizando el recurso de un opositor al cuerpo de bomberos de la ciudad. La persona denunciada optó y obtuvo una de las 7 plazas reservadas para mujeres tras cambiar su sexo en el registro civil. Las mismas fuentes han explicado que fue admitida al turno de mujeres porque en su DNI consta como mujer, aunque sin haber cambiado su nombre. Este grupo de denunciantes asegura además que esta mujer mantiene el nombre y también la apariencia de varón en las redes sociales.

Comentarios destacados:    
adimdrive #3 adimdrive *
Por qué protestan?
Sí el DNI pone que es mujer lo será y si ha quedado por arriba de otras mujeres en la oposición significará que es mejor que ellas para rescatarnos en caso de peligro.
Me quedo con eso por encima de qué genitales tenga.
5 K 72
#16 alfinal
#3 A ver, habla por ti, yo como orgulloso maricón prefiero mil veces que me venga a rescatar un bombero como los que tengo colgados en el calendario de mi habitación, así que estoy totalmente a favor del cambio de sexo: yo le dejo el mío y él me deja el suyo.  media
0 K 10
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
Mujer es solo una categoria legal hoy en dia, lo mismo para Hombre. Lo que ponga el DNI es lo que manda
1 K 22
Presi007 #2 Presi007 *
Pero será una mujer si lo pone su DNI, y podrá tener la apariencia que quiera. Este grupo de denunciantes asegura además que esta mujer mantiene el nombre y también la apariencia de varón en las redes sociales.
1 K 19
#13 alfinal
#2 "Este grupo de denunciantes" puede perfectamente estar haciendo delito de odio con esas insinuaciones. ¿Qué es "apariencia de varón"?
0 K 10
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Se ha dicho mil veces, con añadir la obligatoriedad del cambio de nombre eliminas casi todos los casos fraudulentos sin afectar a ningún caso legítimo, pero en fin.
0 K 17
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo *
#4 ¿Por que? Yo puedo ponerme en el DNI que mi nombre es Fernanda y que la gente me siga llamando Nando.

Y, repito como hago siempre en estos casos, la ley no exige que te sientas del otro sexo. La ley pide como requisito que no estes de acuerdo con tu sexo actual para poder cambiarlo.
Fernando no tiene porque sentirse mujer, basta con que no este de acuerdo con seguir siendo hombre. ¿Motivos? Los que le salgan de los genitales.
0 K 15
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#6 Con la redacción actual de la ley no se puede hablar de fraude de ley por el motivo que comentas.

Si pides un cambio de nombre, alguien se cambia el nombre, pero sigue diciéndole a todo el mundo su nombre previo y se inscribe en todas partes con su nombre previo, ya tienes el fraude más que probado.
0 K 17
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo *
#8 No existe ningun fraude de ley en el momento que el requisito que pone dicha ley es "no sentirse de acuerdo con el sexo que tiene".

Que se llame Fernando, que se vista como Fernando, incluso que se comporte como Fernando NO significa que este de acuerdo con seguir siendo Fernando hombre y quiera ser Fernando mujer.

Si tienes algun problema de como esta redactada la ley vas y le pides explicaciones a quien la redacto y promulgo.
0 K 15
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#10 Ya se que no existe fraude de ley, pero si la ley se cambia con otra redacción si podría llegar a existir un fraude de ley.
Que es lo que estoy diciendo.
0 K 17
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
#12 La ley esta redactada asi con toda la ambigüedad posible para que no se puedan poner reparos a los cambios de sexo.

Tanto los que te gusten como los que no te gusten.

Y me parece bien.
0 K 15
#7 Eukherio *
#4 Yo creo que la solución más fácil es rebajar el mínimo de las pruebas físicas y darle más peso a todo lo teórico. Así rápido igualas oportunidades. Que sí, que después habrá quien te diga que en una emergencia no es lo mismo un tío de 80kg que una tía de 60, pero que a la vez siempre se obvia que por ahí pululan polis y bomberos con 50 y pico que en su puta vida volverán a pasar las pruebas físicas de entrada, y no por ello son expulsados.
0 K 8
#9 Donald
#7 y para jueces (el 80% de la ultima promoción son mujeres)
0 K 7
#11 Eukherio
#9 Casi siempre aprueban más mujeres las oposiciones porque tienden a ser más disciplinadas en el estudio. Lo único que tienen de especial las de policía, bombero y otras parecidas es que le dan bastante peso a las pruebas físicas, y el nivel de exigencia tiende a ser alto, y yo no veo que esté del todo justificado. No hablamos de un mínimo que todo agente deba superar, porque muchos que ya llevan 10 o más años dentro no serían capaces de volver a pasarlas, y no existen controles para asegurarse de que esa persona mantenga todavía dichas capacidades, con lo que no creo que exista necesidad de cribar a lo bestia con lo físico.
0 K 8
#15 Donald *
#11 eso no es cierto, tenemos cerebros diferentes, aparte de mayor abandono escolar en hombres. Las mujeres son mejores en memoria episodica que es la que se valora en una oposición, siempre ha sido asi, los hombres en espacial. Tenemos cerebros diferentes en tamaño y organización, gobernados por hormonas también diferentes. Lo logico es que le den a los hombres 5 puntos extra. Y en las FAS que las conozco bien están obligados a pasar pruebas fisicas todos los años... siempre los baremos de las mujeres son menores, tengan 30 ambos o 50

www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/12/131202_ultnot_hallazgos_map
0 K 7
#18 Donald *
#11 Respecto a la importancia en bomberos, policías, fuerzas armadas de tener fuerza fisica se conoce que no tienes muchos amigos en FCSE. Gente que a diario se las ve con gente malencarada y con poco respeto por la autoridad, con detenciones por la fuerza cada semana, con incidentes contra arma blanca o de fuego cada mes. Si me equivoco preguntales con quien quieren patrullar dia a dia.
0 K 7
Mltfrtk #17 Mltfrtk
El típico hombre baboso retrasado mental que comete fraude de ley, defendido en redes sociales por auténticos sacos de mierda fascistas.
0 K 12
Gadfly #1 Gadfly
Buena suerte con la demanda...
0 K 6

