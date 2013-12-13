Revisan una OPE de bomberos en Vitoria-Gasteiz por la denuncia de un posible cambio de sexo fraudulento

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están analizando el recurso de un opositor al cuerpo de bomberos de la ciudad. La persona denunciada optó y obtuvo una de las 7 plazas reservadas para mujeres tras cambiar su sexo en el registro civil. Las mismas fuentes han explicado que fue admitida al turno de mujeres porque en su DNI consta como mujer, aunque sin haber cambiado su nombre. Este grupo de denunciantes asegura además que esta mujer mantiene el nombre y también la apariencia de varón en las redes sociales.