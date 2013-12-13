Revisan una OPE de bomberos en Vitoria-Gasteiz por la denuncia de un posible cambio de sexo fraudulento

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están analizando el recurso de un opositor al cuerpo de bomberos de la ciudad. La persona denunciada optó y obtuvo una de las 7 plazas reservadas para mujeres tras cambiar su sexo en el registro civil. Las mismas fuentes han explicado que fue admitida al turno de mujeres porque en su DNI consta como mujer, aunque sin haber cambiado su nombre. Este grupo de denunciantes asegura además que esta mujer mantiene el nombre y también la apariencia de varón en las redes sociales.
Sí el DNI pone que es mujer lo será y si ha quedado por arriba de otras mujeres en la oposición significará que es mejor que ellas para rescatarnos en caso de peligro.
Me quedo con eso por encima de qué genitales tenga.
Y, repito como hago siempre en estos casos, la ley no exige que te sientas del otro sexo. La ley pide como requisito que no estes de acuerdo con tu sexo actual para poder cambiarlo.
Fernando no tiene porque sentirse mujer, basta con que no este de acuerdo con seguir siendo hombre. ¿Motivos? Los que le salgan de los genitales.
Si pides un cambio de nombre, alguien se cambia el nombre, pero sigue diciéndole a todo el mundo su nombre previo y se inscribe en todas partes con su nombre previo, ya tienes el fraude más que probado.
Que se llame Fernando, que se vista como Fernando, incluso que se comporte como Fernando NO significa que este de acuerdo con seguir siendo Fernando hombre y quiera ser Fernando mujer.
Si tienes algun problema de como esta redactada la ley vas y le pides explicaciones a quien la redacto y promulgo.
Que es lo que estoy diciendo.
Tanto los que te gusten como los que no te gusten.
Y me parece bien.
