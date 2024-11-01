Revés judicial a un fondo de inversión que se hacía pasar por pequeño propietario

Revés judicial para el fondo de inversión New Amsterdam Developers (NAD), que se hacía pasar por un pequeño propietario para acelerar el desalojo de uno de los inquilinos del bloque de la calle Sant Agustí, 14, en el barrio de la Vila de Gràcia, a quien no quieren renovar el contrato. Un juzgado civil de Barcelona ha considerado que el fondo, propietario de todo el edificio, es un gran tenedor porque el bloque no puede contarse como una sola propiedad, sino que deben contabilizarse los 11 pisos que lo conforman.