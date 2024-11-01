edición general
Revelan que Meta sabía que adultos contactaban a menores en sus plataformas y lo permitieron: “Significaba mayores beneficios”

Un expediente judicial presentado en el Distrito Norte de California, Estados Unidos, reveló este viernes graves acusaciones sobre Meta y la forma en que la compañía habría manejado riesgos para niños y adolescentes en Facebook e Instagram. Los documentos, que forman parte de una amplia demanda que involucra a más de 1.800 denunciantes, aseguran que la empresa conocía los problemas de seguridad, pero optó por minimizar su alcance y evitar medidas que pudieran afectar el uso de menores, una de sus audiencias más estratégicas.

