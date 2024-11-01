edición general
Revelan imágenes inéditas del arresto de Luigi Mangioni

Revelan imágenes inéditas del arresto de Luigi Mangioni, acusado de asesinar en Nueva York a Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare

lonnegan #2 lonnegan *
Si todos los hijos de puta que nadan en dólares a costa de la salud de la gente tuvieran la amenaza de Mangione o similares a lo mejor se pensaban dos veces lo de denegar cobertura sanitaria a un enfermo. Para mi son asesinos con corbata. Tienen que saber que sus acciones acarrean consecuencias, para ellos también.
#3 detectordefalacias
#2 He roto la pantalla de mi móvil de la fuerza con la que te he votado positivo.

Luigi lo que sabía es la única consecuencia que ese ceo iba a recibir era la que el le diera.

Es culpable de ver el mundo con claridad cristalina.
elmileniarismovaallegar #1 elmileniarismovaallegar
Vaya sangre fría tiene el cabronazo...
