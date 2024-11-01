·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13165
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
5958
clics
La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: "He pagado 10.000 euros por una visita al médico"
5725
clics
Ayúdanos a luchar contra el vandalismo
5506
clics
Pillada a un ciberdelincuente haciéndose pasar por el banco online
5071
clics
[Pantomima Full] Famoso con novela
más votadas
550
"Mañaneros 360"; demuestra que la Justicia filtra información confidencial al PP: "¿Casualidad o profecía?"
532
La jueza de la dana cita a declarar como testigo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo
630
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con la identidad de don Avaricio Robón Corrúptez
402
Tucker Carlson acusa a Israel de matar a miles de niños a propósito
457
Muere en la calle una vecina desahuciada por el Ayuntamiento de Collado Villalba
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
41
clics
Revelan imágenes inéditas del arresto de Luigi Mangioni
Revelan imágenes inéditas del arresto de Luigi Mangioni, acusado de asesinar en Nueva York a Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare
|
etiquetas
:
ceo
,
luigi mangione
,
asesinato
,
juicio
,
united health care
3
1
0
K
57
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
57
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
lonnegan
*
Si todos los hijos de puta que nadan en dólares a costa de la salud de la gente tuvieran la amenaza de Mangione o similares a lo mejor se pensaban dos veces lo de denegar cobertura sanitaria a un enfermo. Para mi son asesinos con corbata. Tienen que saber que sus acciones acarrean consecuencias, para ellos también.
3
K
39
#3
detectordefalacias
#2
He roto la pantalla de mi móvil de la fuerza con la que te he votado positivo.
Luigi lo que sabía es la única consecuencia que ese ceo iba a recibir era la que el le diera.
Es culpable de ver el mundo con claridad cristalina.
1
K
16
#1
elmileniarismovaallegar
Vaya sangre fría tiene el cabronazo...
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Luigi lo que sabía es la única consecuencia que ese ceo iba a recibir era la que el le diera.
Es culpable de ver el mundo con claridad cristalina.