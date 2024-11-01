edición general
4 meneos
41 clics
Retraso en Estadísticas de Mortalidad en España

Retraso en Estadísticas de Mortalidad en España

¿Por qué España tarda un año en publicar las causas de muerte? Analizan el cuello de botella del papel y la necesidad de un sistema digital integrado.

| etiquetas: salud , mortalidad
3 1 0 K 30 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 30 actualidad
Benzo #1 Benzo
Proceso administrativo lento, lo de siempre.
0 K 10

menéame