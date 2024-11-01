La respuesta al dolor en la prehistoria

Hoy asumimos con naturalidad hospitales, diagnósticos y fármacos, pero la preocupación por aliviar el dolor nos acompaña desde hace miles de años. El registro arqueológico documenta los estragos de la enfermedad en el ser humano desde el Paleolítico. Fracturas consolidadas, signos de artritis y patologías dentales muestran una larga convivencia con el sufrimiento y la limitación física en neandertales y Homo sapiens arcaicos.
Seguro que muchas de las personas más poderosas de la antigüedad hubiesen dado la mitad de sus bienes por el botiquín que hoy puede tener cualquiera en casa.