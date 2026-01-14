edición general
Los responsables de la quiebra de Alu Ibérica en Avilés tendrán que pagar 20 millones de euros

Son responsables mercantilmente de haber fomentado una crisis que hizo desaparecer la producción de aluminio de Asturias y llevó al paro a tres centenares de personas. La condena económica se divide en dos: 13,5 millones "en concepto de daños y perjuicios causados por la ausencia de financiación con cargo al patrimonio de Blue Motion Technologies, y 6,1 millones "por los daños y perjuicios causados por la salida fraudulenta de bienes de la concursada".

| etiquetas: avilés , alu ibérica , fraude , riesgo
Urasandi #1 Urasandi
Espero que les trinque el dinero
0 K 11

