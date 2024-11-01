edición general
La resistencia de las células cancerosas a la quimioterapia se debe a una proteína

Los tratamientos contra el cáncer se centran en destruir las células tumorales sin dañar al resto sanas. Esta tarea no resulta nada sencilla y más, porque las células cancerosas cuentan con un mecanismo de resistencia que les aporta armas muy poderosas contra la quimioterapia. Ahora, un equipo del CABIMER, centro mixto CSIC-US-UPO-Junta de Andalucía, ha identificado una proteína fundamental para la oposición de los tumores a los tratamientos. Los investigadores han identificado factores que amenazan la supervivencia de las células en ausencia

Torrezzno #1 Torrezzno
De hecho, la mayoría de protocolos intentan probar lo antes posible como responde el cáncer a la quimioterapia. Si la respuesta no es la esperada, se pasa a un protocolo de riesgo superior. Siempre he pensado que con el cáncer se mata moscas a cañonazos al no saber exactamente los mecanismos que influyen, los protocolos se basan en pura estadística de supervivencia. Por eso es tan necesario seguir investigando.
