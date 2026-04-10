La resistencia a los antibióticos se dispara en jabalíes y animales de granja

"El estudio halló genes y mecanismos moleculares de resistencia ya descritos en estreptococos humanos, pese a que es difícil determinar qué fue antes, si el huevo o la gallina", relata la investigadora. Sin embargo, lo que sí está claro es que la resistencia puede ir en elementos móviles que se pueden pasar de un animal a otro y también a las personas.
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Pero no es solo ganado, son mascotas, es gente que tiene restos de tratamientos en casa y si se encuentra mal pues tira de ahí con tratamientos incompletos etc, son muchos factores
No sé por qué debe pagar la sociedad española los descuidos de las explotaciones de animales.
Come mierda, decía La Polla Records...