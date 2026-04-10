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La resistencia a los antibióticos se dispara en jabalíes y animales de granja

La resistencia a los antibióticos se dispara en jabalíes y animales de granja

"El estudio halló genes y mecanismos moleculares de resistencia ya descritos en estreptococos humanos, pese a que es difícil determinar qué fue antes, si el huevo o la gallina", relata la investigadora. Sin embargo, lo que sí está claro es que la resistencia puede ir en elementos móviles que se pueden pasar de un animal a otro y también a las personas.

| etiquetas: resistencia antibióticas , animales salvajes , animales de granja
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5 comentarios
5 2 0 K 54 ciencia
#1 concentrado
Sobre todo cuando añaden antibióticos a los piensos, como hacen a escondidas muchas granjas.
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#3 indi11
#1 no es imprescindible hacerlo a escondidas, existen piensos medicamentosos perfectamente regulados para según que circunstancias. Además, tenemos dentro del plan de control el análisis de residuos tanto en ganadería como en matadero (el PNIR), con multas bastante contundentes, la verdad. Además se está intentando reducir desde hace tiempo la administración en ganado principalmente, en la ue se prohibió el uso de antibióticos de engorde hace 20 años, pero bueno por temas de climatología no es tan sencillo (matizo, en dinamarca puede que en invierno estén bajo cero y la dosis ambiental de patógenos sea más baja, pero en españa, que tienes zonas del levante y sur que en enero pueden alcanzar sin despeinarse 15ºC pues la dosis es superior).
Pero no es solo ganado, son mascotas, es gente que tiene restos de tratamientos en casa y si se encuentra mal pues tira de ahí con tratamientos incompletos etc, son muchos factores
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#2 HangTheRich
Si tan solo nos hubieran avisado de que esto iba a pasar
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Catapulta #4 Catapulta
Lo interesante en todo esto es la transmisión al medio ambiente. Debería por ley obligarse a un vallado especial obligatorio que evite el contacto de especies de granja con animales del exterior. Evitando así que enfermedades por acinsmiento se propaguen fuera, inmunidades, ataques de zorros, lobos y demás predadores.

No sé por qué debe pagar la sociedad española los descuidos de las explotaciones de animales.
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#5 Chiguito2
Oh chorprecha!! Los antibióticos son usados como promotores del crecimiento en todas las granjas del país, de manera legal

Come mierda, decía La Polla Records...
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menéame