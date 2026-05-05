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Las residencias de la Comunidad de Madrid expulsan en un año al menos a una docena de usuarios por quejarse de los centros
Tanto centros públicos como privados toman medidas contra residentes incómodos, pese a que la ley lo considera una infracción grave.
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fremen11
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Total se van a morir igual, HDLGP
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#2
Ratoncolorao
Libertad, sí, pero según diga el coño moreno de Ayuso.
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#4
ipanies
En Madrid las leyes no aplican, es la libertad del más fuerte lo que triunfa.
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Io76
Qué puta mafia!
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#5
sleep_timer
Quejarse puede salir caro en una residencia de mayores en Madrid. Lo sabe, al menos, una docena de usuarios y familiares que denuncian que han sido expulsados o sancionados tras protestar por las malas condiciones en las que viven en estos centros. La solución casi siempre es la misma: amenazas de traslados forzosos que en algunos casos se han terminado concretando, según familias y asociaciones en defensa de los residentes, que interpretan estas medidas como “represalias” por visibilizar ―a…
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#6
Glidingdemon
Isabel Díaz Abuso, la hija de fruta más grande de Madrid.
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