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Las residencias de la Comunidad de Madrid expulsan en un año al menos a una docena de usuarios por quejarse de los centros

Tanto centros públicos como privados toman medidas contra residentes incómodos, pese a que la ley lo considera una infracción grave.

| etiquetas: residencias , madrid , comida , expulsión , queja
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6 comentarios
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#1 fremen11 *
Total se van a morir igual, HDLGP
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Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
Libertad, sí, pero según diga el coño moreno de Ayuso.
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ipanies #4 ipanies
En Madrid las leyes no aplican, es la libertad del más fuerte lo que triunfa.
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Io76 #3 Io76
Qué puta mafia!
1 K 28
sleep_timer #5 sleep_timer
Quejarse puede salir caro en una residencia de mayores en Madrid. Lo sabe, al menos, una docena de usuarios y familiares que denuncian que han sido expulsados o sancionados tras protestar por las malas condiciones en las que viven en estos centros. La solución casi siempre es la misma: amenazas de traslados forzosos que en algunos casos se han terminado concretando, según familias y asociaciones en defensa de los residentes, que interpretan estas medidas como “represalias” por visibilizar ―a…   » ver todo el comentario
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Glidingdemon #6 Glidingdemon
Isabel Díaz Abuso, la hija de fruta más grande de Madrid.
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menéame