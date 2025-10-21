Las reservas de oro y divisas del Banco de España se elevan hasta los 94.000 millones, en máximos históricos

El Banco de España cerró 2025 con unas reservas de oro y divisas valoradas en más de 94.000 millones de euros, el mayor registro de la serie histórica que publica el supervisor y que se inicia en 1999. Este aumento del valor de las reservas de oro y divisas se produce en un contexto donde el metal precioso experimenta un 'rally' en su cotización mundial. En 2025, el oro ha firmado un ejercicio histórico con un alza de alrededor del 65%, hasta los 4.350 dólares por onza.