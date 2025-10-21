edición general
Las reservas de oro y divisas del Banco de España se elevan hasta los 94.000 millones, en máximos históricos

El Banco de España cerró 2025 con unas reservas de oro y divisas valoradas en más de 94.000 millones de euros, el mayor registro de la serie histórica que publica el supervisor y que se inicia en 1999. Este aumento del valor de las reservas de oro y divisas se produce en un contexto donde el metal precioso experimenta un 'rally' en su cotización mundial. En 2025, el oro ha firmado un ejercicio histórico con un alza de alrededor del 65%, hasta los 4.350 dólares por onza.

#2 #1 No es que hayan comprado mucho oro, es que el oro ha subido de valor. De hecho ZP en su día vendió un porrón de oro a precios mínimos.
#9 Tensk
#7 www.inversoro.es/precio-del-oro/30años/gramos/USD/

Por lo visto, decía que no tenía rentabilidad, porque todos sabemos que el oro es para comprar hoy y vender mañana, y mira tú lo que ha ido pasando con el precio estos últimos 30 años.

Por referencia, la venta de oro por parte de ZP fue en su primera legislatura, principalmente en el primer semestre de 2007.

Las dos tardes de economía no dieron para más.

Eso sí, por algún motivo que se me escapa esto no aparece en el repetido comentario de @powernergia sobre los (supuestos) logros de Zapatero
miq #5 miq
La mina de Zapatero ya da sus frutos
ur_quan_master #1 ur_quan_master
¡ Este gobierno nos lleva al Apocalipsis! :ffu: :ffu: :ffu: :ffu:
Findeton #2 Findeton
#1 No es que hayan comprado mucho oro, es que el oro ha subido de valor. De hecho ZP en su día vendió un porrón de oro a precios mínimos.
#4 Alves
#2 28.000 millones llevamos perdidos en la operación. Le tenían que haber dado 3 tardes de economia el Jordi de los cojones.

www.libertaddigital.com/libremercado/2025-10-21/martes-cuanto-valdria-
Veelicus #6 Veelicus
#4 No te parece esa "noticia" un poco demagogica???
O acaso ese oro se vendio sin ninguna fundamentacion?
Porque si nos ponemos en modo demogogico podemos hacer una "noticia" que podriamos titular asi:
"Cuanto dinero tendria el estado hoy si todo el dinero recibido en las privatizaciones de Aznar se hubiese invertido en oro?"

Todos sabemos que en libertaddigital nunca veremos "noticias" de este tipo.

P.D: En 1999 el oro llego a costar 251 dolares por onza... 17 veces menos que ahora.
Autarca #10 Autarca *
#6 De hecho la demagogica es esta noticia, donde el titular y los careos de los provagandistas dan a entender que el Gobierno ha hecho algo para revalorizar nuestra reserva de oro

Son mucho más informativos el comentario de #2 y la noticia de #4
Findeton #8 Findeton *
#_7 #4 ZP vendió casi la mitad de las reservas de España entre 2004 y 2007, a un precio de $600-700 por onza, estando hoy a unos $4600. La verdad es que no debería haber vendido nada y ahora España tendría muchas más reservas. Pero la tendencia de todo gobierno es a gastar más de lo que ingresa.
#13 okeil
#8 Si no hubiese vendido las reservas serían las mismas, tendríamos que haber comprado más para que aumentasen. El valor neto de esas reservas hoy sería mucho mayor, pero también habría que aplicarle el valor de la inflacion. También habría que ver la deuda cómo se comportaría con y sin esas reservas. Actualmente estamos cancelando deuda y la nueva se vende bastante barata. Es evidente que si se mantienen esas reservas es previendo momentos en los que se puede necesitar. Yo estaría más en desacuerdo con que posteriormente no se haya buscado volver a las reservas anteriores de oro, u otros bienes o metales.
Raul_Lomi #7 Raul_Lomi *
#2 a precios mínimos no, al precio de cotización de ese momento. Si ahora vendemos en el punto más alto, en 15 años seguramente hubiésemos vendido a bajo precio.
Con esa premisa todo el mundo malvende su piso
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#2 otra genialidad del inútil más inútil de toda la historia política de España.
#3 Alves
#1 ¿me pueden dar mi parte? que no llego a fin de mes!!
#11 unocualquierax
#3
No te preocupes, tu parte y la mía se la darán a nuestros empresarios. Pero no hay problema, después las migajas caerán sobre nosotros y podremos comer.
Porque vamos a ver :
- premisa número 1 : la economía de España va de puta madre.
- premisa número 2 : a millones de españoles les cuesta llegar a final de mes.
- conclusión lógica : alguien se está quedando con casi toda esa pasta. Y no somos los trabajadores.
