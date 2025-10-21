Las reservas de oro y divisas del Banco de España se elevan hasta los 94.000 millones, en máximos históricos

El Banco de España cerró 2025 con unas reservas de oro y divisas valoradas en más de 94.000 millones de euros, el mayor registro de la serie histórica que publica el supervisor y que se inicia en 1999. Este aumento del valor de las reservas de oro y divisas se produce en un contexto donde el metal precioso experimenta un 'rally' en su cotización mundial. En 2025, el oro ha firmado un ejercicio histórico con un alza de alrededor del 65%, hasta los 4.350 dólares por onza.
| etiquetas: banco de españa , reservas de oro
Por lo visto, decía que no tenía rentabilidad, porque todos sabemos que el oro es para comprar hoy y vender mañana, y mira tú lo que ha ido pasando con el precio estos últimos 30 años.
Por referencia, la venta de oro por parte de ZP fue en su primera legislatura, principalmente en el primer semestre de 2007.
Las dos tardes de economía no dieron para más.
Eso sí, por algún motivo que se me escapa esto no aparece en el repetido comentario de @powernergia sobre los (supuestos) logros de Zapatero
www.libertaddigital.com/libremercado/2025-10-21/martes-cuanto-valdria-
O acaso ese oro se vendio sin ninguna fundamentacion?
Porque si nos ponemos en modo demogogico podemos hacer una "noticia" que podriamos titular asi:
"Cuanto dinero tendria el estado hoy si todo el dinero recibido en las privatizaciones de Aznar se hubiese invertido en oro?"
Todos sabemos que en libertaddigital nunca veremos "noticias" de este tipo.
P.D: En 1999 el oro llego a costar 251 dolares por onza... 17 veces menos que ahora.
Son mucho más informativos el comentario de #2 y la noticia de #4
Con esa premisa todo el mundo malvende su piso
No te preocupes, tu parte y la mía se la darán a nuestros empresarios. Pero no hay problema, después las migajas caerán sobre nosotros y podremos comer.
Porque vamos a ver :
- premisa número 1 : la economía de España va de puta madre.
- premisa número 2 : a millones de españoles les cuesta llegar a final de mes.
- conclusión lógica : alguien se está quedando con casi toda esa pasta. Y no somos los trabajadores.