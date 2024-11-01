edición general
Las reservas de agua europeas están muriendo por el cambio climatico

Gran parte de las reservas de agua de Europa se están agotando, según revela un nuevo análisis basado en datos satelitales recopilados durante dos décadas, con una disminución del almacenamiento de agua dulce en el sur y el centro de Europa, desde España e Italia hasta Polonia y algunas zonas del Reino Unido. [NOTICIA EN INGLÉS]

etiquetas: cambio climatico , agua , europa
6 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El problema son los sionistas israelíes y sus fondos de inversión que presionan para no prevenir el cambio climático como ocurre en Valencia, en Europa, como presionan a Qatar para que este presione a Europa...

Por eso asesinaron 230 personas en Valencia
tul #3 tul
pues los centros de datos gringos no se van a refrigerar solos, ya podeis beber vino porque el agua que quede va a ser para ellos.
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 Los meterán en el mar
tul #5 tul
#4 antes nos meten a nosotros con el aplauso de nuestros politicos
DaniTC #6 DaniTC *
Borrado.
