Las reservas de agua europeas están muriendo por el cambio climatico

Gran parte de las reservas de agua de Europa se están agotando, según revela un nuevo análisis basado en datos satelitales recopilados durante dos décadas, con una disminución del almacenamiento de agua dulce en el sur y el centro de Europa, desde España e Italia hasta Polonia y algunas zonas del Reino Unido. [NOTICIA EN INGLÉS]
| etiquetas: cambio climatico , agua , europa
