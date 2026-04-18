Rescatan a un niño de 3 años tras caer a un pozo de 15 metros en Tembleque (Toledo)

"Estaban en el campo y al darse cuenta que no estaba el niño han visto que se había caído por ahí", ha señalado Fernández, que no ha podido precisar si el pozo, que define más bien como un sondeo por sus dimensiones, de unos 40 centímetros de ancho, estaba o no cubierto cuando el niño se ha precipitado a su interior. "En la primera auscultación que le han hecho los servicios de emergencia, no revestía aparentemente ninguna gravedad", ha apuntado Fernández.

| etiquetas: niño , tembleque , pozo , toledo
leader #1 leader
Lo de dejar pozos de 40 cm y 15m por el campo sin taparlos debidamente tiene que acabar.
sotillo #3 sotillo
#1 Se ve que las campañas anteriores no tuvieron resultados
Supercinexin #2 Supercinexin
La empresa que hizo el pozo y la que contrató los servicios deberían enfrentar multas millonarias por homicidio imprudente.
#4 laruladelnorte
El rescate, que ha durado unas dos horas, ha acabado con éxito. Los bomberos de Villacañas desplazados al lugar han sacado al pequeño,
Benditos bomberos. :-* :-* :-*
