Rescatan in extremis a dos personas de un velero en Mataró antes de que se estrelle contra las rocas

Mataró ha protagonizado hoy, domingo 10 de mayo, dos rescates marítimos causados por las fuertes rachas de viento que ha habido esta mañana. El primer incidente, según ha podido saber ElCaso.com, ha sido un rescate de un alumno de la escuela de vela de la capital del Maresme que había volcado su embarcación.
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El ancla flotante (también llamada ancla de capa) es un dispositivo de seguridad diseñado para estabilizar la embarcación y frenar su deriva en condiciones de oleaje fuerte o temporal. A diferencia de las anclas tradicionales que se hunden, este cono de lona o PVC se despliega bajo el agua actuando como un paracaídas, generando resistencia para orientar la proa del barco hacia el viento y las olas, lo que reduce los pantocazos, el abatimiento y el riesgo de zozobra. (Google)
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