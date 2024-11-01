edición general
4 meneos
63 clics
Rescatan in extremis a dos personas de un velero en Mataró antes de que se estrelle contra las rocas

Rescatan in extremis a dos personas de un velero en Mataró antes de que se estrelle contra las rocas

Mataró ha protagonizado hoy, domingo 10 de mayo, dos rescates marítimos causados por las fuertes rachas de viento que ha habido esta mañana. El primer incidente, según ha podido saber ElCaso.com, ha sido un rescate de un alumno de la escuela de vela de la capital del Maresme que había volcado su embarcación.

| etiquetas: rescate , velero , mataró
3 1 0 K 42 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 42 actualidad
#1 laruladelnorte
El alumno ha recibido la lección de su vida,no se sale al mar cuando hay grandes olas y fuerte viento.
0 K 10
estemenda #2 estemenda *
#1 O a usar un ancla flotante para frenar la deriva y no irte a la costa.
El ancla flotante (también llamada ancla de capa) es un dispositivo de seguridad diseñado para estabilizar la embarcación y frenar su deriva en condiciones de oleaje fuerte o temporal. A diferencia de las anclas tradicionales que se hunden, este cono de lona o PVC se despliega bajo el agua actuando como un paracaídas, generando resistencia para orientar la proa del barco hacia el viento y las olas, lo que reduce los pantocazos, el abatimiento y el riesgo de zozobra. (Google)
1 K 21
#3 Pájaroloco
#2 El ancla flotante no se utiliza cerca de la costa como ha sido el caso. Es un procedimiento complicado para una persona sin experiencia y desde luego ninguna embarcación de vela ligera lo lleva . En el caso del velero el hecho de largar un ancla significa que estaba muy cerca de la costa.
1 K 19
estemenda #4 estemenda *
#3 Para eso digo que debía haberla usado, para no verse cerca de la costa, una vez ahí ya es tarde.
Adquirí experiencia leyendo novelas marinas en las barcas de El Retiro :-D
0 K 11

menéame