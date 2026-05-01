edición general
9 meneos
51 clics
Rescatan en helicóptero a las vacas caídas por un barranco en la Ribeira Sacra

Rescatan en helicóptero a las vacas caídas por un barranco en la Ribeira Sacra  

Un helicóptero llegado de Asturias fue capaz de rescatar las vacas que quedaban atrapadas en un barranco del cañón del Miño, en la Ribeira Sacra, al que cayeron en la noche del miércoles mientras huían, probablemente, de un lobo. Eso sí, no fue una tarea fácil, y fue necesaria toda la mañana para poder llevar a los animales, uno a uno, a un lugar seguro. Entre el miércoles y el jueves los vecinos fueron capaces de rescatar a varias, una remolcada con un cabestrante y otra a través de un pantalán en el río, para lo que tuvo que ser sedada.

| etiquetas: rescate , helicóptero , vacas , barranco , ribeira sacra
9 0 0 K 130 actualidad
8 comentarios
9 0 0 K 130 actualidad
Pertinax #1 Pertinax
Te pillan vacas volando fumándote un peta en la zona y directamente lo dejas.
4 K 43
#3 Pixmac *
Huían de un lobo, un jabalí o se asustaron de algún trueno, que hasta el miércoles hubo fuertes tormentas en el interior (sobre todo, que también hubo alguna en la costa) de Galicia y la zona de sur de Lugo sufrió tormentas bastante grandes. El tema de los lobos viene muy bien por el tema de indemnizaciones pero que un lobo pase por un establo y no ataque a una mísera vaca es muy poco probable, sobre todo si están atrapadas, sin poder escapar de él. Los lobos de Taboada van a los establos a hacer turismo.

Al parecer, eran 30 vacas y 10 terminaron atrapadas al caer por un desnivel muy pronunciado.
2 K 35
estemenda #5 estemenda
#3 De las cuatro vacas que tenía mi familia cuando era pequeño una, la Corza, tenía un cuerno quebrado y un siete en la tripa de una vez que se despeñó huyendo del lobo. Mi tía abuela me contaba con todo detalle cómo el veterinario tuvo que remeterle las tripas para coser la herida.
0 K 11
#8 Pixmac
#5 Hay casos y casos. Los lobos no están detrás de cada incidente con animales de granja.
0 K 20
#2 kaos_subversivo
Probablemente por un lobo? O por una jauria de perros asilvestrados, no te jode
2 K 34
#7 Pixmac
¿No hay helicópteros en Galicia que tienen que venir de Asturias?
0 K 20
Pacman #6 Pacman
Las vacas del pueblu ya s'an escapau?
0 K 11
#4 AlexGuevara
Pa'haberse matao
0 K 7

menéame