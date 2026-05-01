Rescatan en helicóptero a las vacas caídas por un barranco en la Ribeira Sacra  

Un helicóptero llegado de Asturias fue capaz de rescatar las vacas que quedaban atrapadas en un barranco del cañón del Miño, en la Ribeira Sacra, al que cayeron en la noche del miércoles mientras huían, probablemente, de un lobo. Eso sí, no fue una tarea fácil, y fue necesaria toda la mañana para poder llevar a los animales, uno a uno, a un lugar seguro. Entre el miércoles y el jueves los vecinos fueron capaces de rescatar a varias, una remolcada con un cabestrante y otra a través de un pantalán en el río, para lo que tuvo que ser sedada.