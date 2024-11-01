·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5789
clics
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
6685
clics
Metí agua de alcantarilla en un frasco, 100 días después esto apareció!
4905
clics
Cuestión de votos
4291
clics
Crea su propio clon de Diablo usando IA y lo lanza pronto en Steam: 'Ni una línea de código escrita por un humano'
4073
clics
Los inquietantes vehículos abandonados en la "zona muerta" de Chernóbil
más votadas
347
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
378
Villarejo condenado a 3 años y medio por el Caso Dina
443
El macroevento evangélico en el Metropolitano: una señal de alarma sobre el poder religioso en España
259
Sánchez pide a Bruselas que las sanciones estadounidenses sobre Albanese y la Corte Penal Internacional no tengan efecto en la UE
564
Miguel Ángel Rodríguez se sienta en el banquillo como imputado por revelación de secretos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
14
clics
El repunte de turistas por la guerra «suavizará» el impacto del conflicto en la economía española
Funcas reduce dos décimas la previsión de PIB para este año aunque avisa que el escenario empeorará si los extranjeros no vienen o gastan menos.
|
etiquetas
:
economía
,
turismo
8
1
0
K
95
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
95
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Penetrator
Menos mal, ya empezaba a preocuparme que nos quedáramos sin turistas.
1
K
31
#6
lonnegan
#1
si falta petróleo vendrán en bicicleta
0
K
10
#9
Penetrator
#6
Mejor que vengan en cercanías. Así seguro que ya no vuelven jamás.
0
K
11
#7
pitercio
Podríamos aprovechar para seleccionar los extracomunitarios que no son bienvenidos, mandarles a tomar por culo desde la frontera y grabar un realiti para regocijo de los que no cojan el sueño en la siesta.
0
K
15
#2
SeñorPresunciones
*
Olé, más pisos turísticos, menos casas para vivir. Las regulaciones aún son un mierdón para la gente de a pie. El gobierno sigue sin hacer gran cosa y la oposición ni se la espera. ¿Qué debemos hacer?
0
K
14
#4
angelitoMagno
No obstante, desde Funcas se mostraron más optimistas de lo esperado: el turismo, estiman, volverá a crecer en España debido a que los destinos en Oriente Medio «no son nada atractivos por razones obvias». «Quizás el turismo suavice estos dos trimestres complicados que tenemos por delante, y esto hace que nuestras previsiones sean relativamente optimistas. Si los turistas no vinieran o vinieran pero gastaran menos, el escenario sería peor», avanzó Carlos Ocaña, director general de Funcas.
Mmmm, pues a ver que pasa. Yo tenía la idea que la subida de los precios de los combustibles hará que suban los precios de los billetes de avión y que esto reduciría el número de turistas.
0
K
13
#5
sisi
*
#4
Aún no ha empezado en serio las restricciones. Pero llegaran.
Esto es como un maremoto, primero el terremoto y la gente dice que era fuerte pero que no era para tanto. Luego el agua el baja de nivel y los idiotas se adentran en el estuario a explorar lo que han dejado las aguas, luego el agua sube de golpe y arrasa con todos.
Ahora estamos con la bajada del nivel del mar y vienen mas turistas expulsados de otros sitios...Lo que viene es inconcebible y no tenemos experiencias previas para valorarlo.
0
K
10
#3
Tontolculo
Cada día somos más tercermundistas
0
K
10
#8
taSanás
Todo a la misma carta.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Mmmm, pues a ver que pasa. Yo tenía la idea que la subida de los precios de los combustibles hará que suban los precios de los billetes de avión y que esto reduciría el número de turistas.
Esto es como un maremoto, primero el terremoto y la gente dice que era fuerte pero que no era para tanto. Luego el agua el baja de nivel y los idiotas se adentran en el estuario a explorar lo que han dejado las aguas, luego el agua sube de golpe y arrasa con todos.
Ahora estamos con la bajada del nivel del mar y vienen mas turistas expulsados de otros sitios...Lo que viene es inconcebible y no tenemos experiencias previas para valorarlo.