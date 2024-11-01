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El repunte de turistas por la guerra «suavizará» el impacto del conflicto en la economía española

El repunte de turistas por la guerra «suavizará» el impacto del conflicto en la economía española

Funcas reduce dos décimas la previsión de PIB para este año aunque avisa que el escenario empeorará si los extranjeros no vienen o gastan menos.

| etiquetas: economía , turismo
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9 comentarios
8 1 0 K 95 actualidad
Penetrator #1 Penetrator
Menos mal, ya empezaba a preocuparme que nos quedáramos sin turistas.
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lonnegan #6 lonnegan
#1 si falta petróleo vendrán en bicicleta xD
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Penetrator #9 Penetrator
#6 Mejor que vengan en cercanías. Así seguro que ya no vuelven jamás.
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pitercio #7 pitercio
Podríamos aprovechar para seleccionar los extracomunitarios que no son bienvenidos, mandarles a tomar por culo desde la frontera y grabar un realiti para regocijo de los que no cojan el sueño en la siesta.
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
Olé, más pisos turísticos, menos casas para vivir. Las regulaciones aún son un mierdón para la gente de a pie. El gobierno sigue sin hacer gran cosa y la oposición ni se la espera. ¿Qué debemos hacer?
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
No obstante, desde Funcas se mostraron más optimistas de lo esperado: el turismo, estiman, volverá a crecer en España debido a que los destinos en Oriente Medio «no son nada atractivos por razones obvias». «Quizás el turismo suavice estos dos trimestres complicados que tenemos por delante, y esto hace que nuestras previsiones sean relativamente optimistas. Si los turistas no vinieran o vinieran pero gastaran menos, el escenario sería peor», avanzó Carlos Ocaña, director general de Funcas.

Mmmm, pues a ver que pasa. Yo tenía la idea que la subida de los precios de los combustibles hará que suban los precios de los billetes de avión y que esto reduciría el número de turistas.
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#5 sisi *
#4 Aún no ha empezado en serio las restricciones. Pero llegaran.
Esto es como un maremoto, primero el terremoto y la gente dice que era fuerte pero que no era para tanto. Luego el agua el baja de nivel y los idiotas se adentran en el estuario a explorar lo que han dejado las aguas, luego el agua sube de golpe y arrasa con todos.
Ahora estamos con la bajada del nivel del mar y vienen mas turistas expulsados de otros sitios...Lo que viene es inconcebible y no tenemos experiencias previas para valorarlo.
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Tontolculo #3 Tontolculo
Cada día somos más tercermundistas
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taSanás #8 taSanás
Todo a la misma carta.
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menéame