Los republicanos de Texas aprobaron un proyecto de ley para crear un tiempo de oración en las escuelas. (Eng)

Los republicanos de Texas aprobaron un proyecto de ley para crear un tiempo de oración en las escuelas. (Eng)

El 99 % de los distritos lo rechazaron. Solo 15 de los aproximadamente 1200 distritos escolares adoptaron la SB 11, dejando al descubierto la crisis fabricada que se esconde tras la presión de los nacionalistas cristianos.

| etiquetas: texas , ley , sb11 , alumnos , colegios , rezar , religión , eeuu
comentarios
comadrejo #4 comadrejo
Aprendiendo de los ayatolas. :troll: :troll:
tul #9 tul
#4 los ayatolas son wokes comparados con estos
#11 candonga1
#4 Todo se pega, menos la hermosura.
Dene #12 Dene
#4 USA es casi una narco-teocracia
Moderdonia #2 Moderdonia
-Papá, ¿cómo se dice cuando se pide un deseo y no se cumple?
-Oración.
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
¿Cualquier tipo de oración u oración exclusivamente cristiana?
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 por favor!
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#3

Pasta Nuestra,
quien ‘Arrrr’ en el Cielo,
Tragada sea tu vergüenza;
Venga a nosotros Tu Retaco;
Sea deliciosa Tu Salsa,
Cúbrase de Parmesano rallado.

Danos hoy nuestro pan de ajo.
Y danos nuestros alfanjes,
Así como nosotros bravuconeamos,
nos echamos un trago y maldecimos.

Y déjanos caer en la tentación,
Pero envíanos una pizza.
Pues tuyas son las albóndigas,
la cerveza, y Strippers,
por los siglos de los siglos.

RAmen.
strike5000 #6 strike5000
Para que quede claro, en mi opinión la religión debe quedar fuera de las escuelas. Ahora resumo lo que ha pasado porque no está muy claro:

El Gobierno Estatal de Texas ha aprobado una ley que permite a los colegios reservar un tiempo para rezar en las escuelas, no la obligación de hacerlo. de 1.200 distritos escolares sólo 15 han decidido hacerlo.
Cantro #1 Cantro
Preparando la próxima generación de ateos
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
"El 99 % de los distritos lo rechazaron. " Por suerte
#10 candonga1 *
