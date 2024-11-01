Los republicanos advierten a Trump y Bondi sobre el indulto de Maxwell [en]

Los senadore republicanos advierten a Trump y Bondi sobre el indulto a Ghislaine Maxwell, preocupados por posibles repercusiones. Les preocupa que pueda ser visto como una recompensa por hacer declaraciones para distanciar al presidente de las actividades de Epstein, o que alimente aún más las teorías de conspiración sobre un encubrimiento del gobierno para proteger a las personas poderosas que estaban en la órbita de Epstein.