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Los republicanos advierten a Trump y Bondi sobre el indulto de Maxwell [en]

Los senadore republicanos advierten a Trump y Bondi sobre el indulto a Ghislaine Maxwell, preocupados por posibles repercusiones. Les preocupa que pueda ser visto como una recompensa por hacer declaraciones para distanciar al presidente de las actividades de Epstein, o que alimente aún más las teorías de conspiración sobre un encubrimiento del gobierno para proteger a las personas poderosas que estaban en la órbita de Epstein.

| etiquetas: estados unidos , jeffrey epstein , ghislaine maxwell , trump , indulto
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2 comentarios
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Indulto a los nazis y rednecks del asalto…
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jm22381 #2 jm22381
La indultará. Aunque sea en su último día de presidencia.
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