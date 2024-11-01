edición general
¿Qué es una "república bananera" y por qué hay que saberlo?

Desde las plantaciones de banano hasta la política imperialista, la evolución del término muestra cómo un pasado violento puede convertirse en metáfora, oscureciendo a veces la verdadera historia.

ur_quan_master #1 ur_quan_master
La mayor republica bananera es EEUU como máxima expresión de democracia subyugada a los intereses de las corporaciones . Además lleva dos siglos y pico exportando "bananismo" a los países bajos su influencia.
