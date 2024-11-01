edición general
Repsol y Horse desafían al coche eléctrico: crean un motor híbrido que reduce el consumo un 40%

Repsol y Horse Powertrain, a través de su división Horse Technologies, desafían al coche eléctrico. Ambas compañías han desarrollado conjuntamente un nuevo motor híbrido de alta eficiencia, el HORSE H12 Concept, diseñado para reducir de forma notable el consumo y las emisiones asociadas a la movilidad sin renunciar a la combustión. Según las compañías, el sistema logra una eficiencia térmica máxima del 44,2% y rebaja el consumo del vehículo un 40% frente a la media de los turismos de gasolina matriculados en Europa en 2023, hasta situarlo por d

12 comentarios
Dramaba #1 Dramaba
Ahora sí, verdad? Ahora tenemos las grandes ideas...
Gry #7 Gry
#1 Llegan tarde, los eléctricos de autonomía extendida le dan vueltas a los híbridos en eficiencia energética sin necesidad de complicarse la vida con cosas como "cajas de cambios".
Dramaba #9 Dramaba
#7 Ya ya, dan una sensación de ir a la desesperada que... xD
#5 Barriales
#1 no llega ni a teorico.
Dramaba #11 Dramaba
#5 Ostras, que ni lo han presentado!! Que tendrán algo para mostrar "dentro de poco"
#12 Barriales
#11 tu te crees que alemanes, franceses, Italianos,..... con sus miles de ingenieros y miles de millones en juego, llevan haciendo en los últimos 80 años? Y ahora llegan y lo resuelven en un rato.
Noticia mierder de la semana.
Cuñado #2 Cuñado
Ño, qué coincidencia. Un buen amigo, Horse Luis, también ha reducido bastante el consumo últimamente.
anv #3 anv
A ver... bastaría con electrificar el transporte de mercancías para reducir la mayor parte de la contaminación. Con eso se podría dejar los coches de combustión.
Y si a demás se redujera la contaminación con maquinaria agrícola, otro tanto.

Los coches son lo que menos contamina en comparación. Pero claro... los que usan los coches son la parte más débil y fácil de atacar.
kastanedowski #4 kastanedowski
venia a decir algo parecido, para mi que siempre han sabido como hacer las cosas mejor, pero dan la tecnologia a cuenta gotas para perpetuar el negocio
placeres #6 placeres *
"y rebaja el consumo del vehículo un 40%" .
¿con solo una evolución de motor han mejorado lo mismo que el conjunto de desarrollo de la industria de los ultimos 30-40 años? poco probable.

"...El uso de los combustibles 100% renovables.."
En teoría era aprovechar los restos de cosechas, en la práctica unos cazas subvenciones y estafadores profesionales, solo el costo de fertilizantes revienta cualquier calculo serio.

Consejo: Repsol tienes suficiente pasta para pagar a tus voceros y que tus mentiras sean algo mas creíbles.
jdmf #8 jdmf
¿Ahora? señores del automóvil?? ... El coche eléctrica va a imponerse tarde o temprano, pero pudisteis seguir chupando del bote durante muchos años más y no haber jodido tanto el planeta si no os hubierais dormido en los laureles y hubierais investigado mejor otras alternativas en motores de combustión.
HartzBaltz #10 HartzBaltz
Y mientras tanto, en China a tope con las baterías de sodio, semisólidas, sólidas, aluminio-manganeso, etc. En Occidente, todavía con las mierdas sintéticas y el hidrógeno. ¡Qué pérdida de tiempo!
