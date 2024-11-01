Repsol y Horse desafían al coche eléctrico: crean un motor híbrido que reduce el consumo un 40%

Repsol y Horse Powertrain, a través de su división Horse Technologies, desafían al coche eléctrico. Ambas compañías han desarrollado conjuntamente un nuevo motor híbrido de alta eficiencia, el HORSE H12 Concept, diseñado para reducir de forma notable el consumo y las emisiones asociadas a la movilidad sin renunciar a la combustión. Según las compañías, el sistema logra una eficiencia térmica máxima del 44,2% y rebaja el consumo del vehículo un 40% frente a la media de los turismos de gasolina matriculados en Europa en 2023, hasta situarlo por d
Noticia mierder de la semana.
Y si a demás se redujera la contaminación con maquinaria agrícola, otro tanto.
Los coches son lo que menos contamina en comparación. Pero claro... los que usan los coches son la parte más débil y fácil de atacar.
¿con solo una evolución de motor han mejorado lo mismo que el conjunto de desarrollo de la industria de los ultimos 30-40 años? poco probable.
"...El uso de los combustibles 100% renovables.."
En teoría era aprovechar los restos de cosechas, en la práctica unos cazas subvenciones y estafadores profesionales, solo el costo de fertilizantes revienta cualquier calculo serio.
Consejo: Repsol tienes suficiente pasta para pagar a tus voceros y que tus mentiras sean algo mas creíbles.