Repsol y Horse desafían al coche eléctrico: crean un motor híbrido que reduce el consumo un 40%

Repsol y Horse Powertrain, a través de su división Horse Technologies, desafían al coche eléctrico. Ambas compañías han desarrollado conjuntamente un nuevo motor híbrido de alta eficiencia, el HORSE H12 Concept, diseñado para reducir de forma notable el consumo y las emisiones asociadas a la movilidad sin renunciar a la combustión. Según las compañías, el sistema logra una eficiencia térmica máxima del 44,2% y rebaja el consumo del vehículo un 40% frente a la media de los turismos de gasolina matriculados en Europa en 2023, hasta situarlo por d