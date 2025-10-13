Represión en los reformatorios de A Coruña: «Las toallas mojadas no dejan marca»

A la coruñesa Elena Fariña le quitaron a dos de sus hijos. Solo por ellos no denunció al funcionario del Tribunal Tutelar de Menores que aún está trabajando —conoce su nombre— y que ocultó los abusos que cometieron las monjas de María Inmaculada de A Coruña a finales de los años 80. Ya había desaparecido el Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985), institución del franquismo presidida por la esposa del dictador para encarrilar a «mujeres caídas o en riesgo de caer», y los 900 reformatorios propagados por España deberían estar cerrados.