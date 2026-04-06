En represalia, Irán ataca objetivos energéticos en el golfo Pérsico según lo advertido previamente

Irán lanzó ayer una nueva ola de ataques con misiles y drones contra infraestructuras energéticas en países del golfo Pérsico. “Lo ocurrido hoy”, indicó la Guardia, “es sólo la primera fase de la respuesta que habíamos advertido con antelación: si se repite el ataque contra objetivos civiles, la segunda fase de esta operación será mucho más devastadora y generalizada.”
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Esta instalación fundamental procesa hasta 720.000 barriles diarios, separando el gas del crudo y estabilizándolo para convertirlo en Murban, la principal variedad de crudo de exportación de los Emiratos Árabes Unidos.
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Ahora se ha desencadenado una reacción en cadena de fuego que nadie, salvo Irán, puede detener. Haifa, Fujairah, Shuaiba y...
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Ahora ya hasta parece algo normal