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En represalia, Irán ataca objetivos energéticos en el golfo Pérsico según lo advertido previamente

En represalia, Irán ataca objetivos energéticos en el golfo Pérsico según lo advertido previamente

Irán lanzó ayer una nueva ola de ataques con misiles y drones contra infraestructuras energéticas en países del golfo Pérsico. “Lo ocurrido hoy”, indicó la Guardia, “es sólo la primera fase de la respuesta que habíamos advertido con antelación: si se repite el ataque contra objetivos civiles, la segunda fase de esta operación será mucho más devastadora y generalizada.”

| etiquetas: geoestrategia , guerra , irán , ataques , petróleo
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7 comentarios
12 3 0 K 173 actualidad
alehopio #1 alehopio
La estación central de desgasificación de Asab (Abu Dabi) sigue en llamas más de una semana después de los ataques iraníes.

Esta instalación fundamental procesa hasta 720.000 barriles diarios, separando el gas del crudo y estabilizándolo para convertirlo en Murban, la principal variedad de crudo de exportación de los Emiratos Árabes Unidos.


xcancel.com/SprinterPress/status/2041113695334367429
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pitercio #7 pitercio
¿Se han llevado ya a los anfibios? Porque a poco que se posen les aciertan con un pepino.
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alehopio #3 alehopio
Jefe de la rama aeroespacial del ejército de Irán, General Majid Mousavi:

Ahora se ha desencadenado una reacción en cadena de fuego que nadie, salvo Irán, puede detener. Haifa, Fujairah, Shuaiba y...

xcancel.com/SprinterPress/status/2041161810607288376
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azathothruna #2 azathothruna
Los arabes estan demorando en desmarcarse de El Zanahorio.
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#4 DotorMaster
#2 hacen bien, seguir el ejemplo del gran lider incorrupto ab-ascal
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pitercio #6 pitercio
#2 aguantan porque saben que los EEUU son unos salvajes que no respetan nada y les tienen más miedo que a Irán.
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#5 endy
Qué rápido se ha normalizado atacar objetivos civiles.
Ahora ya hasta parece algo normal
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menéame