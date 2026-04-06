En represalia, Irán ataca objetivos energéticos en el golfo Pérsico según lo advertido previamente

Irán lanzó ayer una nueva ola de ataques con misiles y drones contra infraestructuras energéticas en países del golfo Pérsico. “Lo ocurrido hoy”, indicó la Guardia, “es sólo la primera fase de la respuesta que habíamos advertido con antelación: si se repite el ataque contra objetivos civiles, la segunda fase de esta operación será mucho más devastadora y generalizada.”