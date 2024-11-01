Un reportero de ETB acaba siendo cogido por una vaquilla tras ser "empujado" por un espontáneo  

En un momento de la conexión, un espontáneo que participaba del festejo le agarró por la espalda, lo levantó, y luego sin soltarle le fue llevando hacia el centro, donde se encontraba la vaquilla. Pese a que Eguía exclamaba “no, no” e intentaba zafarse, acabó en el centro del evento taurino... y la vaquilla le cogió, dándole un buen revolcón.
youtu.be/DOqzbK9xI6Q?si=KRuCP_Jl6td37eRt
Encontrándose el sujeto X.E a distancia prudencial del astado, el sujeto (iniciales por identificar) lo agarró, impidiento su espate y desplazandolo varios metros hasta situarlo en la trallectoria del animal antes mencionado, siendo X.E incapaz de zafarse y exclamando proferidamente "no, no".
La clara intención del sujeto, totalmente conocedor de que esta situacion podria causar la muerte de X.E, no cesó en ningun momento, ni por accion, ni por palabra, siendo totalmente consciente del daño irreparable que podria sufrir X.E
Y ya está, que no le empuran por homicidio en grado de tentativa,pero lo empuran por algo, fijo