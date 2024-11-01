edición general
16 meneos
379 clics
Un reportero de ETB acaba siendo cogido por una vaquilla tras ser "empujado" por un espontáneo

Un reportero de ETB acaba siendo cogido por una vaquilla tras ser "empujado" por un espontáneo  

En un momento de la conexión, un espontáneo que participaba del festejo le agarró por la espalda, lo levantó, y luego sin soltarle le fue llevando hacia el centro, donde se encontraba la vaquilla. Pese a que Eguía exclamaba “no, no” e intentaba zafarse, acabó en el centro del evento taurino... y la vaquilla le cogió, dándole un buen revolcón.

| etiquetas: vaquilla , etb , reportero , empujado
13 3 0 K 161 actualidad
23 comentarios
13 3 0 K 161 actualidad
Comentarios destacados:      
leader #2 leader *
Yo, lo de meter a reporteros (y cámara) en un sitio intrínsecamente peligroso, como un ruedo, no entiendo cómo es legal. Pero ya lo de que le cojan y le metan al centro del ruedo a la fuerza mientras claramente grita que "No", me parece denunciable (y para darle un par de hostias al cerrar la conexión).
9 K 90
#4 Lusco2
#2 Para eso tiene que tener un juzgado de violencia colega
0 K 7
Sandman #5 Sandman
#2 "Si no sabe aguantar una broma, que se marche del pueblo" .  media
17 K 176
Narmer #8 Narmer
#2 Los hay que se meten en sitios peores (o mejores, según se mire):

youtu.be/DOqzbK9xI6Q?si=KRuCP_Jl6td37eRt
0 K 7
#12 Grandpiano
#2 Estaba preparadísimo. El mozo le coge por detrás y el reportero ni mira quién le ha cogido, ni hace ningún esfuerzo por zafarse, se pone a dar saltitos mirando a la vaquilla.
1 K 15
leader #16 leader
#12 #14 Está en directo, trabajando, y sus jefes le están viendo. Coacción suficiente para, aún no queriendo, no "montar el espectáculo" dándole dos hostias al mendrugo ese.
0 K 10
neo1999 #20 neo1999
#12 Los visten como becarios.
1 K 14
#3 The_real_deal
Yo lo denunciaria.
4 K 55
Magog #13 Magog *
Denuncia por homicidio en grado de tentativa:
Encontrándose el sujeto X.E a distancia prudencial del astado, el sujeto (iniciales por identificar) lo agarró, impidiento su espate y desplazandolo varios metros hasta situarlo en la trallectoria del animal antes mencionado, siendo X.E incapaz de zafarse y exclamando proferidamente "no, no".
La clara intención del sujeto, totalmente conocedor de que esta situacion podria causar la muerte de X.E, no cesó en ningun momento, ni por accion, ni por palabra, siendo totalmente consciente del daño irreparable que podria sufrir X.E

Y ya está, que no le empuran por homicidio en grado de tentativa,pero lo empuran por algo, fijo
1 K 21
a69 #15 a69
#13 mejor que lo denuncien por maltrato animal
0 K 11
Khadgar #6 Khadgar
¿Espontáneo? Más bien un desgraciado.
0 K 13
ipanies #19 ipanies
Casi al final de las fiestas de San Lorenzo en Huesca a un zagal de 16 o 17 una vaquilla le dio un revolcón muy divertido que ha terminado con el chaval tetrapléjico, poca broma con esos animales que te dan una voltereta mal dada y te jodes la vida.
0 K 13
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
yo de los reporteros poco me fio, anda que no montan sus dramas, recordemos aquella vez que una reportera se llevo a su amigo gay para que la interrumpieran diciendole piropos...la que se lio. Este pais hoy en dia con la prensa y medios de comunicacion tiene un grave problema
0 K 9
BertoltBrecht #14 BertoltBrecht
Parece preparado, porque bastante bien se lo toma el chaval.
0 K 9
eltoloco #17 eltoloco
#14 quizás es que quiere conservar su trabajo, ¿No te has parado a pensarlo? :wall:
0 K 10
#7 beltraneja
Ya puede contar la tortura personal y del animal de primera mano.
0 K 7
ronko #18 ronko
Suerte que no fue cogido en el sentido latino de la palabra.
0 K 7
The_Ignorator #21 The_Ignorator
#18 ¿Latino, de cúbito supino?
0 K 11
ronko #22 ronko
#18 Si tienes a mano algún amigo de América latina, pregúntale que significa coger ...
0 K 7
#1 cocococo
Espero que la vaquilla se encuentre bien.
0 K 6
#11 Eesti1980
Cavernícolas por todos los lados
0 K 6
javipiter #9 javipiter
La vaquilla estampó al reportero contra el vallado y si se llega a dar en la cabeza o lo hiere, pues yo denuncio al tipo que me obligó y a la cadena por daños y perjuicios.
0 K 6
Blackat #23 Blackat
Que bonico este pais...
0 K 6

menéame