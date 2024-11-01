Un reportero de ETB acaba siendo cogido por una vaquilla tras ser "empujado" por un espontáneo  

En un momento de la conexión, un espontáneo que participaba del festejo le agarró por la espalda, lo levantó, y luego sin soltarle le fue llevando hacia el centro, donde se encontraba la vaquilla. Pese a que Eguía exclamaba “no, no” e intentaba zafarse, acabó en el centro del evento taurino... y la vaquilla le cogió, dándole un buen revolcón.