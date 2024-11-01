Réplica de StopAbolicion a la propuesta de Podemos para regularizar con papeles a (sólo) mujeres prostitutas

Desde StopAbolición consideramos que esta iniciativa responde a un cortoplacismo político de naturaleza muy superficial y que sin duda no va a resolver (ni de ser aprobada) las demandas y necesidades de las trabajadoras sexuales. Llama poderosament la atención la exclusión de la propuesta de los hombres dedicados al trabajo sexual y las personas no binarias o en transición. Un acto de imprevista incoherencia con el resto de políticas de Unidas Podemos.