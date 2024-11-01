Replanteando el comercio mundial

Traducción del artículo original publicado el 7 de octubre en el blog de Thomas Piketty del diario francés Le Monde: "Ante el impacto de las políticas de Donald Trump, Europa, al igual que otras partes del mundo, no tiene más remedio que replantearse de forma radical sus normas comerciales. En pocas palabras: si Europa no renuncia urgentemente a su amor por el libre comercio, corre el riesgo de sufrir un desastre social e industrial sin precedentes, y el planeta también se verá afectado".