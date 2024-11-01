Renteria: «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»

Fue una batalla campal en la que se esgrimieron armas blancas, volaron melones, cestas y carros de la compra del comercio en el que tres de los implicados al parecer buscaron refugio, en una zona céntrica de Rentería. Fue tal el fervor de la trifulca que a la Ertzaintza le dio tiempo a enviar varias patrullas y detener a los siete intervinientes, de entre 24 y 42 años. Uno de ellos resultó herido, al igual que una trabajadora del local que le echó valor para tratar de detener la pelea y sobre todo expulsar a los siete varones del local. Según s