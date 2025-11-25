La renta real per cápita de los hogares de la UE aumentó un 22% desde 2004 [EN]  

Rumanía registró el mayor crecimiento de la renta real per cápita de los hogares entre 2004 y 2024 (134%), seguida de Lituania (95%), Polonia (91%) y Malta (90%). Grecia e Italia fueron los únicos países donde la renta per cápita de los hogares disminuyó durante los últimos 20 años (-5% y -4%, respectivamente), mientras que los menores aumentos se registraron en España (11%), Austria (14%), Bélgica (15%) y Luxemburgo (17%). Comunicado de prensa: ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251125-2
¿De verdad?
- La Europa del Este, que suben mucho.
- La Europa rica sube moderadamente.
- La Europa Mediterránea, que apenas crece o incluso empeora.
En mi opinión al final la inercia tiene mucho más peso que las propias decisiones de un país. Por eso no creo que los políticos, que se si los ves en twitter prácticamente parece que estemos al borde de la guerra civil, sea problema o solución para estas inercias porque sus decisiones ni crean milagros ni hay mucho margen legislativo para convertir un país pobre en rico en un par de legislaturas.