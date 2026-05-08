edición general
8 meneos
8 clics
Renovables las 24 horas: Un informe dice que ya compiten en precio con los combustibles fósiles

Renovables las 24 horas: Un informe dice que ya compiten en precio con los combustibles fósiles

El coste del almacenamiento en baterías ha caído más de un 90% desde 2010, lo que ha abaratado también las energías renovables. Un nuevo informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) concluye que, cuando la energía solar y eólica se combinan con almacenamiento en baterías, ya pueden competir en costes con las nuevas centrales de carbón. En muchas partes del mundo, esta mezcla de renovables y almacenamiento incluso puede salir más barata que las nuevas centrales de gas.

| etiquetas: energia , renovables , baterias , almacenamiento , 90% , mas baratas
5 3 0 K 93 mnm
19 comentarios
5 3 0 K 93 mnm
#19 Pitchford
#18 El riesgo en las baterias estacionarias es bastante pequeño. Son de tipos con baja densidad y alta seguridad y se sitúan en pequeños bloques separados por suficiente distancia para impedir propagación.
0 K 19
#7 Pitchford
#5 Sí, los ciclos combinados en reserva operan pocas horas al año y tienen que recibir pagos por capacidad, con lo que sus kWh generados salen a alto precio, aunque menor que el de las baterías. Afortunadamente, no supondrán una gran fracción de la generación renovable total.
0 K 19
anv #10 anv
#7 Sí, los ciclos combinados en reserva operan pocas horas al año y tienen que recibir pagos por capacidad

Bueno, supongamos que dejáramos de ver la provisión de energía como un negocio y la enfocamos como una necesidad estratégica de un país. No de pagarle a una empresa para que sus dueños tengan ganancias aunque no provean nada. Se trataría de un gasto en mantener una instalaciones de forma preventiva.

Lo compararía con cuando gastamos miles de millones en mantener un ejército con…   » ver todo el comentario
0 K 7
#11 Pitchford
#10 El hidrógeno como sistema de almacenamiento utilizado en ciclos combinados tiene mucho menos rendimiento que las baterías, menos de un 40% frente a más de un 90%. Por eso solo se propone como almacenamiento de largo plazo y pocos ciclos, donde las baterías no sirven.
0 K 19
anv #12 anv *
#11 El hidrógeno como sistema de almacenamiento utilizado en ciclos combinados tiene mucho menos rendimiento que las baterías, menos de un 40% frente a más de un 90%

Por supuesto. Pero a cambio el almacenamiento se puede escalar fácilmente. Basta con construir más tanques de almacenamiento. Y por otro lado aprovechas un recurso que ya tienes: las centrales que queman gas.

Si las alternativa son:
1) desperdiciar 100%
2) almacenar como hidrógeno y desperdiciar 60% pero aprovechando…   » ver todo el comentario
1 K 26
#14 Pitchford
#12 Habría que ver las inversiones requeridas para adaptar almacenamientos, redes de transporte y ciclos combinados al hidrogeno. Nos podemos llevar una sorpresa desagradable. La alternativa es generar CH4 a partir del H2 y el CO2 del aire, pero ello conlleva inversiones y pérdidas de rendimiento adicionales.
0 K 19
anv #18 anv
#14 pero ello conlleva inversiones y pérdidas de rendimiento adicionales.

En principio mi opinión es que cualquier rendimiento es mejor que nada. Entre no almacenar nada y almacenar y que no se aproveche todo, pues algo es algo. Sobre todo si se pudiera aprovechar lo que ya tenemos sin grandes modificaciones.

Lógicamente si tuviéramos baterías a precios accesibles, de gran capacidad, y que no se degraden en un par de años, no dudaría en votar por eso. Pero si vamos a poner baterías de…   » ver todo el comentario
0 K 7
#1 Pitchford
Quizá en algunos emplazamientos del mundo la solar más la eólica y baterías puedan garantizar potencia de diseño todas las horas del año, pero en lugares como Europa no es así, sino que se producen en ocasiones vacíos de generación eólico-solar de varios días, que las baterías no pueden cubrir sin sobredimensionamientos totalmente antieconómicos. Para esos días, es más económico disponer de ciclos combinados de reserva, que empleen gas natural almacenado o, en un futuro, hidrógeno verde u otros combustibles verdes derivados del hidrógeno.
0 K 19
Don_Pixote #15 Don_Pixote *
#1 "vacíos de generación eólico-solar de varios días,"

ya pondras datos sobre eso.. porque no me lo creo
Y mas con las pedazo turbinas eolicas de hoy en dia y esos rotores, que a 3 m/s ya estan produciendo..

La Solar te lo puedo comprar en Invierno en el norte de Europa, donde el bajon es considerable por temporada
0 K 7
pedrario #9 pedrario
Hablará de mercado mayorista.
0 K 10
O.OOЄ #4 O.OOЄ
¿En qué quedamos?  media
0 K 10
#6 Pitchford
#4 Pues en que no es oro todo lo que reluce.. y que en España han puesto pocas baterías y han ido a lo barato.
0 K 19
Don_Pixote #16 Don_Pixote
#4 en realidad eso solo es malo para el productor, no el consumidor
La ironia de que producir energia barata, no sea rentable ...

La solucion es mover esa energia acumulada durante el dia a los picos de demanda, pero vamos tarde
0 K 7
#13 abogado_del_diablo
Es parte de la solución, pero todo será insuficiente mientras no metamos el decrecimiento en la ecuación.
Y el decrecimiento entrará: progresivo y soportable si somos racionales y pensamos ya en el futuro, o de golpe y con guerras, muerte y mucho dolor si no lo hacemos.
Y en plena crisis se produce una aceleración exponencial del consumo de energía y recursos: me traen a la puerta de casa cinco prendas y devuelvo cuatro; compro algo pero no es como esperaba, pues lo tiro (¡era muy barato!); el buscador usa la IA por defecto con un consumo bestial sin que yo se lo haya pedido...
Parece claro que el decrecimiento llegará por la segunda vía. Las guerras actuales provocadas por EEUU ya son consecuencia del miedo a la escasez.
0 K 7
anv #2 anv
El coste del almacenamiento en baterías ha caído más de un 90% desde 2010

Malditos chinos. Rápido, a acusarlos de dumping y a ponerles impuestos. Que así no podemos competir. :troll:
0 K 7
#3 Pitchford
#2 A pesar de esa tremenda bajada de precios, que ha venido genial, siguen lejos de poder dimensionarse de forma economica para almacenar electricidad para varios días, especialmente si ello se precisa solo unas pocas veces al año.
1 K 22
anv #5 anv
#3 siguen lejos de poder dimensionarse de forma economica para almacenar electricidad para varios días

Sí, una vez me puse a sacar la cuenta y la cantidad de baterías necesarias para que duren varios días era una burrada pero de verdad monumental.

Y lo peor es que tener una planta de ciclo combinado ahí parada para usarla 4 o 5 veces al año es un gasto tremendo que se come cualquier ahorro que tengas al usar renovable.
1 K 10
#8 Zeremiel
Es que la solución eficiente pasa por implementar una interrumpibilidad escalonada, no por poner infinitos trillones de baterias.
0 K 6

menéame