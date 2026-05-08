Renovables las 24 horas: Un informe dice que ya compiten en precio con los combustibles fósiles

El coste del almacenamiento en baterías ha caído más de un 90% desde 2010, lo que ha abaratado también las energías renovables. Un nuevo informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) concluye que, cuando la energía solar y eólica se combinan con almacenamiento en baterías, ya pueden competir en costes con las nuevas centrales de carbón. En muchas partes del mundo, esta mezcla de renovables y almacenamiento incluso puede salir más barata que las nuevas centrales de gas.
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Bueno, supongamos que dejáramos de ver la provisión de energía como un negocio y la enfocamos como una necesidad estratégica de un país. No de pagarle a una empresa para que sus dueños tengan ganancias aunque no provean nada. Se trataría de un gasto en mantener una instalaciones de forma preventiva.
Lo compararía con cuando gastamos miles de millones en mantener un ejército con… » ver todo el comentario
Por supuesto. Pero a cambio el almacenamiento se puede escalar fácilmente. Basta con construir más tanques de almacenamiento. Y por otro lado aprovechas un recurso que ya tienes: las centrales que queman gas.
Si las alternativa son:
1) desperdiciar 100%
2) almacenar como hidrógeno y desperdiciar 60% pero aprovechando… » ver todo el comentario
En principio mi opinión es que cualquier rendimiento es mejor que nada. Entre no almacenar nada y almacenar y que no se aproveche todo, pues algo es algo. Sobre todo si se pudiera aprovechar lo que ya tenemos sin grandes modificaciones.
Lógicamente si tuviéramos baterías a precios accesibles, de gran capacidad, y que no se degraden en un par de años, no dudaría en votar por eso. Pero si vamos a poner baterías de… » ver todo el comentario
ya pondras datos sobre eso.. porque no me lo creo
Y mas con las pedazo turbinas eolicas de hoy en dia y esos rotores, que a 3 m/s ya estan produciendo..
La Solar te lo puedo comprar en Invierno en el norte de Europa, donde el bajon es considerable por temporada
La ironia de que producir energia barata, no sea rentable ...
La solucion es mover esa energia acumulada durante el dia a los picos de demanda, pero vamos tarde
Y el decrecimiento entrará: progresivo y soportable si somos racionales y pensamos ya en el futuro, o de golpe y con guerras, muerte y mucho dolor si no lo hacemos.
Y en plena crisis se produce una aceleración exponencial del consumo de energía y recursos: me traen a la puerta de casa cinco prendas y devuelvo cuatro; compro algo pero no es como esperaba, pues lo tiro (¡era muy barato!); el buscador usa la IA por defecto con un consumo bestial sin que yo se lo haya pedido...
Parece claro que el decrecimiento llegará por la segunda vía. Las guerras actuales provocadas por EEUU ya son consecuencia del miedo a la escasez.
Malditos chinos. Rápido, a acusarlos de dumping y a ponerles impuestos. Que así no podemos competir.
Sí, una vez me puse a sacar la cuenta y la cantidad de baterías necesarias para que duren varios días era una burrada pero de verdad monumental.
Y lo peor es que tener una planta de ciclo combinado ahí parada para usarla 4 o 5 veces al año es un gasto tremendo que se come cualquier ahorro que tengas al usar renovable.