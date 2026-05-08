Renovables las 24 horas: Un informe dice que ya compiten en precio con los combustibles fósiles

El coste del almacenamiento en baterías ha caído más de un 90% desde 2010, lo que ha abaratado también las energías renovables. Un nuevo informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) concluye que, cuando la energía solar y eólica se combinan con almacenamiento en baterías, ya pueden competir en costes con las nuevas centrales de carbón. En muchas partes del mundo, esta mezcla de renovables y almacenamiento incluso puede salir más barata que las nuevas centrales de gas.